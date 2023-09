Qualità ed eccellenza nel marmo On Stage

Le proposte che Fincibec Group presenta a Cersaie 2023 assecondano esigenze di completezza e versatilità in accordo con le tendenze stilistiche individuate per le stagioni in arrivo. Cersaie è l’occasione per esplorare le nuove collezioni di Monocibec: il marmo ceramico On Stage riassume varietà e texture di grande eleganza, tra i classici a fondo bianco e nero e gli eclettici dalle cromie accese. Azimuth è gres porcellanato effetto pietra dal carattere deciso per interni ed esterni.