Lo chef Bottura sceglie CookingRAK il piano cottura invisibile

Lo chef Massimo Bottura sceglie CookingRAK e diventa protagonista del lancio del piano cucina con sistema a induzione invisibile di Rak Ceramics

Cooking. Nell’ottica di rendere la cottura un’esperienza intuitiva, sicura e piacevole RAKCeramics presenta in anteprima mondiale, CookingRAK, un esclusivo piano cottura a induzione invisibile progettato per creare uno spazio cucina multifunzionale ideale per l’uso quotidiano.

Pionere nell’utilizzo del nuovo sistema, sarà lo chef 3 stelle Michelin Massimo Bottura che lo ha scelto per la sua nuova avventura nella campagna emiliana ’Al Gatto Verde’, il ristorante che si trova all’interno del cortile dell’Acetaia Maria Luigia, restaurata nell’ultimo anno, che oggi ospita 1400 botti di aceto balsamico tradizionale risalenti al periodo 1910-1980, accanto ad opere d’arte contemporanea. Le superfici della cucina con piano cottura a induzione invisibile del ristorante di Casa Maria Luigia sono lastre ad alte prestazioni Maximus che, combinate con un innovativo sistema permettono di preparare il cibo, cucinare e cenare nello stesso spazio all’insegna della convivialità, con persone con prospettive e culture diverse.

"Ora – racconta Massimo Bottura – immaginate questo piano bellissimo, essenziale, naturale sopra al quale poter tagliare, cucinare, pulire insieme e, allo stesso, tempo mangiarci intorno. Puoi avere la tua squadra intorno e i tuoi ospiti e amici lì davanti a te, seduti a mangiare mentre cucini e alla fine, condividete un tavolo. A volte, l’evoluzione è invisibile".