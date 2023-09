La svolta cromatica di radiatori e scaldasalviette

Caleido, fiore all’occhiello del made in Italy nel segmento dei radiatori di design, è al Cersaie con il progetto ’The new Heritage’, che celebra i 30 anni di vita dell’azienda, nata nel 1993. I radiatori nella foto il radiatore Cardellino in acciaio al carbonio, verniciato a polvere di colere indaco) e gli scaldasalviette icona Caleido si vestono di vibrazioni cromatiche (blu elettrico, turchese, ocra, corallo, ruggine) mentre dal punto di vista del design Marco Piva, Massimo Iosa Ghini, Jean-Michel Wilmotte, Gabriele e Oscar Buratti hanno fornito una rilettura meticolosa di profili e dettagli. E da Caleido Lab è uscito Pavone Light, che debutta al Cersaie col suo inedito ritmo di vuoti e pieni fra le eleganti barre orizzontali che ne compongono la struttura.