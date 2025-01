Le malattie infiammatorie ’aiutano’ l’alopecia

Asma, dermatite atopica o tiroidite di Hashimoto come malattie concomitanti sono fattori di rischio per caratteristiche cliniche associate a una prognosi sfavorevole nella perdita di capelli circolare, nota come alopecia areata (AA). Nei pazienti con tre malattie atopiche, vale a dire dermatite atopica, asma e rinite, l’età media di insorgenza dell’AA è circa dieci anni prima rispetto ai pazienti senza comorbilità infiammatorie croniche. A questi risultati sono giunti i ricercatori dell’Ospedale universitario di Bonn (UKB) in un ampio studio di coorte di pazienti . I loro risultati sono stati ora pubblicati sulla rivista “Allergy “.

L’alopecia areata (AA) à una comune malattia autoimmune che porta a un’improvvisa perdita circolare di capelli. Il decorso clinico dell’AA è imprevedibile e varia notevolmente da individuo a individuo. Numerosi studi hanno dimostrato che l’AA è spesso associata a malattie infiammatorie croniche comorbide, ovvero coesistenti, che possono avere un impatto sulla prognosi e sulla gestione clinica. Tuttavia, vi è una ricerca limitata sull’impatto delle malattie infiammatorie croniche concomitanti sulle caratteristiche cliniche dell’AA in una coorte di dimensioni appropriate. Attraverso una rete cooperativa di dermatologi e gruppi di supporto per l’AA, i genetisti umani di Bonn hanno reclutato un ampio gruppo di circa 3.000 individui affetti con dati genetici e un’ampia auto-segnalazione clinica negli ultimi 20 anni. Poco più della metà di loro ha anche affermato di soffrire di un’ulteriore malattia infiammatoria cronica. "Si tratta di una delle più grandi coorti di AA al mondo e di una fonte di dati unica per la ricerca sugli aspetti genetici e clinici degli AA", afferma la prof. ssa Regina Betz dell’Istituto di genetica umana presso l’UKB. L’ultimo autore, il dott. Buket Basmanav dell’Institute of Human Genetics, aggiunge: "A nostra conoscenza, questa è l’analisi più completa delle caratteristiche cliniche dell’AA in relazione alle malattie infiammatorie croniche concomitanti. Abbiamo valutato simultaneamente molteplici malattie concomitanti e molteplici caratteristiche cliniche dell’AA in un set di dati che supera in termini di dimensioni la maggior parte dei dati clinici riportati in letteratura".

I ricercatori hanno scoperto che la comorbilità con una malattia infiammatoria cronica, in particolare dermatite atopica, asma bronchiale, tiroidite di Hashimoto, rinite o vitiligine, era associata all’età di insorgenza, alla gravita’ e/o alla durata dell’AA. Questo perché i pazienti AA con asma, dermatite atopica o tiroidite di Hashimoto avevano significativamente più probabilità di segnalare una perdita di capelli precoce, grave e duratura. "Abbiamo scoperto che l’asma bronchiale comorbida è un fattore di rischio più forte per fattori prognostici negativi rispetto alla dermatite atopica o alla rinite comorbide", afferma la prima autrice Annika Friedrich. "Questo è il primo rapporto di un’associazione significativa tra asma comorbida e caratteristiche cliniche dell’AA nella letteratura".

Il rischio di insorgenza precoce, grave e di lunga durata dell’AA è gradualmente aumentato con l’aumento del numero di malattie atopiche concomitanti nei pazienti con AA. L’età media di insorgenza dell’AA era di circa un decennio prima nei pazienti affetti contemporaneamente dal tre malattie atopiche, ovvero asma bronchiale, dermatite atopica e rinite, rispetto ai pazienti senza comorbilità infiammatorie croniche. Betz aggiunge: "In base ai nostri risultati, supponiamo che i pazienti con AA con malattie infiammatorie croniche concomitanti, potrebbero trarre beneficio da un monitoraggio clinico più frequente e da un intervento terapeutico più precoce".

