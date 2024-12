Quanto conosci i tuoi muscoli?. Tutte le curiosità da scoprire

Indispensabile per una vita attiva e sana, il nostro apparato muscolare è un meccanismo perfetto che, quando funziona bene, diamo per scontato. Ma è talmente complesso che riserva tante sorprese, alcune davvero curiose. A cominciare dal nome: infatti deriva da latino "musculus", diminutivo di "mus", "topo", perché certi movimenti muscolari sono stati paragonati al rapido guizzare di un topo! In totale abbiamo 752 muscoli, tutti indispensabili per i nostri movimenti (anche quelli dei quali non ci accorgiamo): quindi non solo l’utilizzo degli arti, ma anche la respirazione, la contrazione cardiaca, il cibo che transita dalla bocca all’apparato digerente, ecc.

I muscoli sono per circa il 70-75 % composti da acqua, indispensabile per la buona funzionalità delle attività motorie: l’idratazione lubrifica le articolazioni e i muscoli. Quindi quando seguiamo le indicazioni dei medici che raccomandano di bere oltre 2 litri di acqua a giorno, non solo aiutiamo ad accelerare il metabolismo, a depurarci espellendo le tossine, a regolare la pressione del sangue, a migliorare lo stato della pelle, ma mettiamo il nostro apparato muscolare in grado di essere in buona salute.

Un’altra particolarità: le dita della mano sono prive di muscoli, eppure le muoviamo senza problemi, come è possibile? Lo è grazie ai muscoli nel palmo della mano e nell’avambraccio, che grazie alla connessione dei tendini permettono i movimenti.

Infine un’altra curiosità: quando si ride si impegnano più di 60 muscoli (pellicciai, mimici, cervicali ecc.), per piangere meno di 20. Ridere fa bene: il cervello rilascia endorfine e dopamina, neurotrasmettitori che riducendo lo stress generano una sensazione di euforia e benessere. Ma ridere è anche una cura di bellezza. Muovendo tanti muscoli, infatti, si esercita una vera ginnastica facciale. Come allenare i "muscoli del sorriso"? Cercando di sorridere il più ampiamente possibile, sollevando le guance verso l’alto, mantenendo il sorriso per alcuni secondi e ripetendo l’esercizio molte volte, per rafforzare i muscoli delle guance e prevenire la formazione di rughe. Una cura di bellezza che fa bene all’umore e all’estetica.

G. C.