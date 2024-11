Medici clonati dall’intelligenza artificiale per creare fake news. Cosa c’è da sapere per proteggersi

Esperti clonati dall’Intelligenza artificiale per creare fake news sulle cure. È l’allarme che arriva dal mondo della salute, dove i casi di disinformazione sono sempre più frequenti. Da Berrino a Bassetti, tanti i personaggi autorevoli e i medici noti clonati per scopi non certo scientifici. L’obiettivo è millantare una credibilità che altrimenti non c’è per vendere fantomatici prodotti pubblicizzati come miracolosi.

In rete girano dei video dell'infettivologo Matteo Bassetti, uno degli esperti più clonati, ma anche dell'epidemiologo Franco Berrino - tra le voci più importanti del mondo dell’alimentazione e del benessere - e di molti altri. Qualche tempo ne aveva parlato anche il dermatologo Antonino Di Pietro, mettendo in guardia le persone su questi post fasulli. Oltre che falsi, questi video sono anche molto dannosi perché propinano prodotti di dubbia provenienza e mettono a rischio la salute.

Matteo Bassetti (a sinistra) e Franco Berrino

Video fake di Berrino

In uno di questi video fasulli viene addirittura usata l'immagine di un Tg e della sua conduttrice che, introducendo il servizio, spiega come Franco Berrino abbia definito “idioti tutti quelli che curano il dolore articolare” e abbia “criticato aspramente i metodi moderni di trattamento”, mentre “il suo nuovo prodotto sta battendo tutti i record”. A questo punto parte il video - sempre fake - in cui Berrino conferma: "Abbiamo creato una nuova formula di crema che in tre giorni elimina completamente il dolore”.

Bassetti: “Ne va della salute della gente”

Un’altra clip costruita ad arte con la tecnologia, Bassetti parla del diabete svelando un “trucco: 10 secondi con il bicarbonato di sodio per normalizzare i propri livelli di zucchero una volta per tutte e non pensarci più”. Ovviamente tutto falso.

“Purtroppo - commenta l'infettivologo Matteo Bassetti (quello vero) del Policlinico San Martino di Genova - è una battaglia persa. Io ho fatto tutte le denunce alla procura della Repubblica da tanto tempo, ma è molto difficile risalire a questi profili, sono molto difficili da bloccare perché continuano a rigenerarsi in maniera automatica anche attraverso l'intelligenza artificiale. Ne chiudono uno e ne aprono un altro”.

Difficile star dietro a tutti. “Io come privato cittadino non posso fare niente - ragiona Bassetti - più che dire che queste sono immagini false. A tutte le persone che mi scrivono e mi dicono che stanno comprando prodotti, io rispondo che è tutto falso, e metto in copia il mio avvocato, ma più di questo non posso fare, è una cosa più grande di me”.

L’infettivologo: "Si sono impadroniti della mia immagine”

“Ogni giorno viene fuori qualcosa, una volta per il diabete, adesso una cosa sulla sordità, poi una crema per le articolazioni, le pastiglie per dimagrire, quelle per pulire i vasi sanguigni. È evidente che dietro c'è un'organizzazione criminale che non può essere fermata da un singolo cittadino. Spero che la Polizia postale, o i Nas, o anche la procura, intervengano per provare a fermare tutto questo, perché chiaramente qui ne va della salute della gente".

“Loro - conclude l'infettivologo - si sono impadroniti della mia immagine e io l'ho denunciato. E sono veramente demoralizzato da tutto questo, perché ormai sono 3 anni e non si è riusciti a fare niente”.