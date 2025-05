I 5 fattori di rischio delle malattie cardiovascolari. “La prevenzione può evitare il 50% dei decessi”

"Le malattie cardiovascolari rappresentano la principale causa di morte in Italia. Eppure, oltre il 50% di queste patologie può essere prevenuto grazie a interventi tempestivi, promozione di stili di vita sani, screening e una maggiore attenzione al rischio cardiovascolare nella pratica clinica”. Sono circa 140mila i decessi causati ogni anno da ictus, infarto e malattie del cuore: un dato allarmante che rappresenta ben il 30,8% di tutte le morti. Cinque i fattori principali di rischio.

È quanto emerge dal resoconto nei medici riuniti a Roma in occasione della quinta edizione della Giornata Italiana per la Prevenzione Cardiovascolare, promossa il 13 maggio dalla Siprec (Società Italiana per la Prevenzione Cardiovascolare).

Quali sono i 5 principali fattori di rischio

Secondo il 'Global Cardiovascular Risk Consortium' (NEJM, 30 marzo 2025), i cinque principali fattori di rischio – ipertensione, ipercolesterolemia, diabete, fumo e obesità – sono responsabili di “oltre il 50% degli eventi aterosclerotici”. In uno studio su 2,1 milioni di individui in 133 coorti, la presenza di tutti e cinque i fattori nel corso della vita spiega un aumento di rischio del 24% nelle donne e del 38% nei maschi; al contrario, chi ne è privo guadagna circa 13,3 anni di vita in salute per le donne e 10,6 per gli uomini, con un picco di +14,5 e +11,8 anni di sopravvivenza legato al controllo di pressione e fumo tra i 55 e i 60 anni.

"La sopravvivenza a molte malattie anche cardiovascolari spesso si traduce in cronicità sintomatiche e disabilitanti, che comportano pesanti conseguenze per l'individuo, per le loro famiglie e per la società, con ricadute anche socio-economiche". Lo ha detto il professor Massimo Volpe, presidente Siprec, intervenendo oggi a Roma. Una "longevità in salute è l’obiettivo necessario e raggiungibile attraverso un potenziamento delle politiche e degli interventi di prevenzione", ha concluso.

Siprec: “La prevenzione sul posto di lavoro”

"Investire in prevenzione non significa solo allungare la vita, ma migliorarne la qualità – hanno proseguito gli esperti – questo significa vivere più a lungo e in buona salute. Una strategia indispensabile per tutelare i cittadini e garantire la sostenibilità del nostro sistema sanitario”. Da queste premesse nasce dunque la proposta lanciata dalla Siprec: stimolare la prevenzione nei luoghi di lavoro per contribuire ad intercettare tempestivamente le condizioni più a rischio nei singoli individui, affiancando l'impegno del sistema sanitario nazionale.

"La prevenzione può essere realizzata a vari livelli (famiglia, scuola, università), oltre che nelle strutture sanitarie – ha spiegato il presidente Volpe – ma una grande opportunità è rappresentata dalle iniziative di prevenzione effettuata nei luoghi di lavoro: può favorire il benessere dei lavoratori e sostenere il lavoro delle strutture sanitarie”.