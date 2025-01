Le calorie su etichette riducono i consumi

L’apposizione di etichette che indicano le calorie sui prodotti alimentari e nei menu dei ristoranti induce le persone a scegliere opzioni leggermente meno caloriche. Lo rivela uno studio, pubblicato sulla rivista Cochrane Database of Systematic Reviews, condotto dagli scienziati dell’University College di Londra, della Bath Spa University, dell’Università di Cambridge e dell’Università di Oxford. In totale, sono stati inclusi oltre 10 mila partecipanti provenienti da paesi ad alto reddito, tra cui Canada, Francia, Regno Unito e Stati Uniti. Stando a quanto emerge dall’indagine, l’indicazione delle calorie nei supermercati, nei ristoranti e nei punti vendita di cibo portava a una diminuzione media delle calorie consumate dell’1,8 per cento. Piccole variazioni quotidiane nel consumo di energia, osservano gli esperti, possono avere effetti significativi se mantenute a lungo termine.