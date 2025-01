La proteina MCJ per bruciare grassi

Un team di scienziati ha identificato una proteina chiave per ‘bruciare’ i grassi. In altre parole è stato svelato è un nuovo meccanismo attraverso cui il grasso bruno (quello ’buono’) viene convertito in calore. A svolgere un ruolo cruciale in questo meccanismo per la combustione dei grassi è la proteina ‘MCJ’, il che la rende “un bersaglio promettente per il trattamento dell’obesità“

L’obesità colpisce 650 milioni di persone in tutto il mondo, ricordano le autrici, influenza lo sviluppo di malattie cardiometaboliche e aumenta il rischio di cancro. La ricerca evidenzia che quando la proteina MCJ, presente nei mitocondri (organelli della cellula dove si produce energia) viene rimossa dai topi obesi, questi producono più calore e perdono peso.