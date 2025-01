Infortuni sulla neve, le regole d’oro per evitare di farsi male sulle piste da sci

Sul podio degli sport invernali più amati c’è sicuramente lo sci, ma non bisogna sottovalutare le insidie e i rischi che si corrono sulle piste anche per discipline affini. “Lo sciatore tradizionale ha una prevalenza di lesioni ai legamenti del ginocchio e traumi alla spalla, lo snowborder invece presenta più traumi al polso, gomito e spalla e meno al ginocchio” spiega, per esempio, il professore Pietro Simone Randelli, presidente SIOT (Società Italiana di Ortopedia e Traumatologia) e direttore Prima Clinica ortopedica dell’Università degli Studi di Milano, Istituto Ortopedico Gaetano Pini. Gli esperti SIOT hanno diffuso il decalogo per prevenire gli infortuni sulla neve.

Prevenzione

Per prevenire traumi e infortuni sulla neve, la prima regola aurea è arrivare in montagna con un’adeguata preparazione atletica. Avverte il prof. Randelli: “Spesso salgono sugli sci persone fuori allenamento, che non sono abituate a praticare attività sportiva, questi sono i candidati ideali a farsi male”. Aggiunge il presidente SIOT: “Allenare i muscoli e fare sport durante l’anno, è fondamentale per arrivare preparati in montagna e, prima di ogni discesa, oltre a indossare il casco di protezione, raccomandiamo sempre di controllare le condizioni meteo, la visibilità, la presenza del ghiaccio e anche l’eventuale affollamento delle piste”.

Prudenza

Occorre buon senso e bisogna ascoltare il proprio corpo: chi mette gli sci per la prima volta o non è allenato deve andare piano e dosare le forze. Occhio a mantenere sempre una velocità moderata, in particolare se le piste sono sovraffollate. Non bisogna dimenticare di eseguire esercizi di riscaldamento prima delle discese: è importante fare stretching, utile soprattutto per le articolazioni. Mai sottovalutare dolori e fastidi: prima di partire per un weekend sulla neve o per la settimana bianca bisogna risolvere qualsiasi tipo di fastidio o dolore: “Potrebbero essere campanelli d'allarme che possono alterare il controllo sul movimento e favorire l'instabilità” sottolineano gli esperti.

Sicurezza

Sia adulti che bambini devono utilizzare dispositivi di sicurezza indossando sempre il casco, paraschiena e guanti con protezioni. “Sci e snowboard devono essere in buone condizioni, avere ricevuto una manutenzione prima di essere utilizzati, facendo riferimento a un centro specializzato. Gli sci devono essere adeguati alla corporatura, al peso e alle capacità della persona” raccomandano ancora i professionisti di SIOT. Prima di ogni discesa è importante essere bene informati sulle condizioni meteo, la visibilità, la presenza del ghiaccio. È fondamentale conoscere e rispettare la segnaletica sulle piste, mantenere le distanze che consentano di cambiare direzione o fermarsi in caso di bisogno, senza pericolo per sé e per gli altri; non avventurarsi, se non pratici, nei cosiddetti “fuoripista”. Concludono, infine, i medici: “Evitate di sciare dopo aver bevuto alcolici e no ai pasti pesanti: mantenere sempre alto lo stato di allerta e attenzione, senza esagerare con gli alcolici prima di una discesa, orientandosi sempre verso pranzi leggeri ed equilibrati”.