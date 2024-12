Cos’è la torsione di punta, il malore accusato dal calciatore Edoardo Bove

Torsione di punta, ecco cos’è il malore accusato dal centrocampista della Fiorentina, Edoardo Bove. Il calciatore 22enne si è sentito male in campo e, secondo il referto medico all’arrivo all’ospedale Careggi di Firenze, avrebbe accusato una aritmia talmente veloce da fare pensare al peggio.

La torsione di punta è una forma di tachicardia ventricolare polimorfa che si verifica in pazienti con un lungo intervallo Qt, ovvero l’onda che tutti abbiamo visto sull’Ecg. È caratterizzata dalle oscillazioni rapide e irregolari dell’elettrocardiogramma, si tratta di un aritmia causata da alterazioni congenite o per motivi acquisiti. Quando scatta l’alterazione repentina del ritmo cardiaco, l’aritmia può cessare spontaneamente o degenerare in fibrillazione ventricolare.

Solitamente, la torsione di punta causa una significativa compromissione emodinamica e, se non trattata, potrebbe avere esiti fatali. La diagnosi è basata sull'Ecg. Il trattamento consiste nell’assunzione di magnesio ad elevata biodisponibilità, nelle misure per accorciare l'intervallo Qt o nella cardioversione elettrica, quando degenera in fibrillazione ventricolare.

"L'aritmia - spiega Massimo Grimaldi, presidente dell'Associazione nazionale medici cardiologi ospedalieri (Anmco) - è un disturbo che coinvolge il sistema elettrico del cuore causando battiti cardiaci troppo veloci, troppo lenti o irregolari. A seconda della sede cardiaca coinvolta e del tipo di anomalia elettrica si distinguono diversi tipi di aritmia. Tra queste le più diffuse sono sicuramente le extrasistoli e la fibrillazione atriale, che rappresenta una delle maggiori cause di ricovero ospedaliero e colpisce circa un milione di italiani. Quest'aritmia non è immediatamente pericolosa per la vita, ma aumenta notevolmente il rischio di scompenso cardiaco e di ischemie cerebrali se non opportunamente e precocemente trattata. È un'aritmia spesso asintomatica che provoca un ritmo del cuore irregolare, spesso accelerato, che può causare agitazione, stanchezza o affanno ma anche passare inosservato. Questa aritmia può, tuttavia, favorire l'insorgenza di ischemia cerebrale poiché favorisce la formazione di coaguli nell'atrio sinistro".

Le torsioni di punta possono manifestarsi con diversi sintomi che vanno dalle palpitazioni alla sensazione di svenimento. Nella metà dei casi è asintomatica. I primi segnali della torsione di punta possono essere più o meno gravi, come il battito cardiaco accelerato, un senso di improvvisa debolezza, la sensazione di stordimento o un fastidio toracico.

Ma non solo. Tra gli altri sintomi, anche possibili vertigini, capogiri e arresto cardiaco, fino alla morte cardiaca improvvisa.