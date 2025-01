Autismo, quanto conta la salute della madre in gravidanza? Lo spiega uno studio Usa

Le condizioni di salute della madre durante la gravidanza non sembrano influenzare il rischio di autismo nei bambini. Questo è in estrema sintesi quanto emerge da uno studio pubblicato sulla rivista Nature Medicine e condotto dagli scienziati della New York University Langone Health.

Il team, guidato da Vahe Khachadourian e Magdalena Janecka, ha analizzato le informazioni cliniche di oltre 1,1 milioni di gravidanze in Danimarca. I ricercatori hanno scoperto che i casi in cui era stata evidenziata un'associazione tra i due fattori possono dipendere da altre cause, come la genetica, l'esposizione all'inquinamento o le difficoltà di accesso all'assistenza sanitaria.

Madre responsabile dell’autismo? “Non ci sono prove”

“Non sono emerse prove convincenti - sottolinea Janecka - a favore del legame tra le condizioni di salute della madre e le probabilità che il bimbo sviluppi l'autismo”. Non solo. “Dimostrare che l'autismo non dipende dalle condizioni della madre potrebbe portare a modi più efficaci per supportare i bambini e le loro famiglie”, sottolinea il ricercatore.

L’analisi delle informazioni mediche delle madri danesi ha permesso agli studiosi di controllare le singole diagnosi come definite dagli standard internazionali, confrontando i dati delle pazienti con il rischio di autismo dei figli. Gli esperti hanno corretto i fattori potenzialmente influenti, come lo stato sociodemografico e l'età della madre. I parametri restanti sono stati valutati anche in relazione ai fratelli dei bambini autistici.

Quanto conta la depressione in gravidanza?

Questo approccio ha permesso di separare le condizioni potenzialmente attribuibili a fattori familiari da quelle associate all'autismo. Gli scienziati riportano che la genetica risultava strettamente legata alla condizione. Ad esempio, spiegano gli scienziati, se una donna sperimenta depressione in gravidanza e il figlio sviluppa l'autismo, è probabile che entrambi condividano dei geni associati a entrambe le condizioni, piuttosto che una relazione di causalità.

Eredità genetica dal padre

Nell'ambito dell'indagine, i ricercatori hanno anche tenuto conto dei fattori di eredità da parte del padre. Qualsiasi associazione tra una diagnosi paterna e l'autismo sarebbe molto probabilmente causata da fattori familiari, sottolineano gli esperti, poiché gli effetti diretti del padre su un feto post-concepimento sono probabilmente molto limitati.

Stop al senso di colpa delle madri

Dopo aver tenuto conto di tutti i parametri, l'unica diagnosi fortemente associata statisticamente all'autismo era quella delle complicazioni della gravidanza legate al feto. "La nostra interpretazione - sostiene Janecka - è che queste diagnosi non causino l'autismo, ma piuttosto ne siano i primi segnali. Molte madri si sentono in colpa quando al figlio viene diagnosticato l'autismo, pensando di aver commesso degli errori durante la gestazione. Si tende a pensare che le origini dell'autismo siano da ricondurre al periodo prenatale”.