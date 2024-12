Aou Senese tra le migliori: focus sull'umanizzazione delle cure e collaborazioni sanitarie

Il recente report di Agenas, Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali, ha premiato l’Azienda ospedaliero-universitaria Senese per le sue eccellenti performance, classificandola tra le 13 migliori aziende ospedaliero-universitarie in Italia e tra le prime 4 per quelle con meno di 700 posti letto.

Gli indicatori considerati sono stati 27, suddivisi in 4 aree principali: accessibilità, gestione dei processi organizzativi, sostenibilità economico-patrimoniale e investimenti. Accanto a questi, l’Aou Senese ha investito significativamente nel tema dell’umanizzazione delle cure, coinvolgendo professionisti, volontariato e management sanitario.

Antonio Barretta, direttore generale dell’Aou Senese, sottolinea l'importanza di un approccio che metta al centro pazienti e parenti, attraverso progetti di cambiamento organizzativo. Questo impegno si è concretizzato in un protocollo di collaborazione con l’Aou Modena e l’ASL4 Liguria, mirato a potenziare l’umanizzazione delle cure tramite lo scambio di buone pratiche.

Il protocollo, firmato da Antonio Barretta, Claudio Vagnini e Paolo Petralia, è il risultato di mesi di collaborazione e mira a coinvolgere altre aziende sanitarie interessate a condividere ed esportare le migliori pratiche esistenti.

Le progettualità dell’Aou Senese, presentate anche in Senato, saranno discusse in un convegno a Siena l’11 febbraio 2025, in occasione della Giornata mondiale del malato. Maggiori dettagli sono disponibili sul sito aziendale nella sezione 'Atti di Governo aziendale'.