Vitamina D in inverno, l'alleata del sistema immunitario: tutti i benefici

Vitamina D, un mattoncino essenziale per il benessere di tutto il corpo. Con l’arrivo dell’inverno e il picco di influenza alle porte, gli esperti consigliano di aumentare l’assunzione di vitamina D per mantenere muscoli e ossa in salute, ma anche per aumentare l’efficacia del sistema immunitario. E questo perché, riducendo le ore di sole per via delle giornate che si accorciano, il corpo ne produce meno.

La vitamina D contribuisce anche a mantenere in buona salute il sistema immunitario: stimola le difese naturali dell'organismo, aiutandolo a prevenire e combattere infezioni, tra cui quelle respiratorie, molto frequenti durante la stagione invernale. Ma non è tutto: questa vitamina può avere un effetto positivo anche sulla pressione sanguigna e quindi sul sistema cardiovascolare, aiutando a prevenire alcune patologie del cuore.

Assicurarsi un buon apporto di vitamina D non significa solo proteggere ossa e sistema immunitario, ma anche affrontare l'inverno con uno spirito più sereno e positivo. Ecco i consigli per scongiurare le carenze, garantendo uno stato di benessere completo e duraturo. La nutrizionista Marta Menelao ci spiega come mantenere livelli adeguati di vitamina D anche durante i mesi più bui.