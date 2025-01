Trap e testi violenti, i pediatri: “Inutile demonizzare, meglio l’ascolto consapevole”

Non una crociata contro la musica trap, ma un invito all’ascolto consapevole rivolto a tutti coloro che si occupano di educazione. Un messaggio forte che arriva, in modo del tutto inedito, da un gruppo di pediatri di diverse regioni d’Italia. A unirli, la consapevolezza che i testi violenti, veicolati dalla musica, hanno un impatto sul benessere dei minori, sulla loro crescita, sul modo di rapportarsi agli altri.

iente lezioni accademiche né 'spiegoni': per far arrivare il messaggio dritto e chiaro hanno usato i social e un video, in cui mettono a confronto testi di canzoni ‘positive’, che invitano al rispetto ed all’amore, con testi intrisi di violenza. "L’idea – spiega Lisa Mastrangelo, pediatra foggiana, nota sui social anche per la pagina ‘Una pediatra per te’ – è nata dalla mia personale esperienza di mamma. I miei bambini canticchiano queste canzoni dai testi discutibili, per cui è nato l’allarme personale di madre, che poi ho condiviso con i colleghi. Vero è che noi pediatri siamo un po’ delle sentinelle, per il nostro ruolo raccogliamo le paure dei genitori. Da qui abbiamo deciso di non limitarci a parlare tra di noi, ma di condividere il nostro pensiero".