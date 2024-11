Un menù a base di dopamina: il trend TikTok con le attività per la self-care

Se non avete mai sentito parlare di Dopamenu non preoccupatevi, probabilmente fate parte di quella generazione che non passa ore sui social ‘scrollando’ alla ricerca di spunti, idee e un po’ di sano divertimento. Eppure, proprio su TikTok a volte emergono trend potenzialmente interessanti, in grado di contribuire al proprio benessere mentale.

In riferimento a questo ideale menù, che esula dai social e si concretizza in azioni reali nella vita di tutti i giorni, è importante ricordare che non si sta certo parlando di deliziose portate da gustare a tavola, bensì di tanti piccoli gesti quotidiani che possono fare la differenza.

La dopamina

Per comprendere il significato di questa recente tendenza è fondamentale approfondire che cos’è la dopamina, un neurotrasmettitore (in altre parole, una sostanza chimica) che permette alle cellule del sistema nervoso, cioè i neuroni, di comunicare tra loro. In modo particolare, essa controlla diverse funzioni: regola i meccanismi del sonno, contribuisce a rafforzare alcune capacità cognitive come la memoria e, soprattutto, gestisce le emozioni.

Nota anche come “neurotrasmettitore del piacere”, viene rilasciata dall’organismo proprio quando il corpo e la mente vivono situazioni piacevoli, di serenità e gioia e di libertà dallo stress o dalle angosce.

Gli ingredienti del menu

Su TikTok, dunque, un numero crescente di utenti ha iniziato a sviluppare un ideale programma per andare alla ricerca di stimoli dopaminici tali da regalare un maggior benessere. Di questa soluzione ha parlato tra l’altro anche Jessica McCabe, creatrice e conduttrice di How to ADHD, una popolare serie su YouTube, e autrice del nuovo libro How to ADHD, dove ha scritto: "Purtroppo, le fonti rapide e facili di dopamina che si tende a cercare spesso non sono sufficienti per soddisfare quel bisogno. Oppure viene premuto il pulsante del piacere sulla stessa attività così tante volte che smette di essere divertente".

Ma tra quali opzioni si può scegliere, dunque? McCabe nella sua personale selezione propone – tra le altre cose – un minuto di jumping jacks (saltare aprendo e chiudendo gambe e braccia), una tazza di caffè, ascoltare una canzone preferita, mangiare uno snack oppure una breve sessione di yoga.

Una soluzione versatile

Tutte queste attività stimolanti servono dunque a rilassare la mente e ad allontanare le preoccupazioni legate, ad esempio, alla gestione della famiglia o del lavoro. Non vige inoltre nessun obbligo di seguire in modo rigido questa ideale dieta a base di dopamina, tutt’altro. L’idea di base è che il dopamenu possa promuovere un approccio creativo al self-care e alla gestione del proprio benessere mentale. In un’epoca in cui la stimolazione immediata è a portata di click, trovare il giusto equilibrio può fare la differenza: un piccolo compendio di attività ben scelte può dunque aiutare davvero a migliorare l’umore e a mantenere l’energia positiva nel corso della giornata.

Va da sé che seguire i propri bisogni e istinti per una stimolazione immediata non sia sempre fattibile, né tantomeno è necessariamente salutare. Il fumo di una sigaretta, per esempio, garantisce un piacere immediato a un paziente con il vizio, ma genera in parallelo enormi danni all’organismo. Si consiglia dunque di abbracciare questo stile di vita in modo consapevole, meglio ancora se con il supporto del proprio medico o di uno psicoterapeuta esperto.