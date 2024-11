Frangia alla francese, un tocco di stile per il look autunnale

La frangia può rivelarsi una scelta vincente, soprattutto in autunno. Tra le tendenze dell'autunno 2024, ispirata anche da Lily Collins, la protagonista di ‘Emily in Paris’, torna in voga lo stile francese: una versione lunga e piena che sfiora le sopracciglia. L’attrice, che interpreta la protagonista della serie, ha reso di nuovo popolare questo grande classico anche per la generazione Z. Il suo look, creato dall’hairstylist Gregory Russell, ha aggiunto charme e dolcezza al suo stile, richiamando la tipica classe parigina.

Altre star fonte di ispirazione

La frangia alla francese o French bang è un’icona senza tempo, sfoggiata in passato da muse come Jane Birkin e Brigitte Bardot, che l'hanno resa sinonimo di stile minimalista e raffinato. Anche oggi è spesso riproposta da personaggi famosi, rinnovandosi di stagione in stagione senza mai perdere il suo fascino intramontabile. In tempi recenti, per esempio, il premio Oscar Marion Cotillard ha sfoggiato la frangia alla francese in vari modi, sia dritta e piena che con leggere onde.

A chi sta bene

La frangia alla francese, piena e orizzontale, si adatta perfettamente a chi ha un viso ovale, lungo o squadrato, con una fronte alta: mette in risalto lo sguardo, addolcisce i tratti e valorizza gli zigomi. È tendenzialmente sconsigliata per chi ha un volto tondo o paffuto, perché potrebbe enfatizzare la larghezza del viso a meno che non venga abbinata a un’acconciatura ondulata, a chignon bassi o a code di cavallo, lasciando magari qualche ciocca libera ai lati a incorniciare il volto. Lo stile “alla francese”, infatti, non deve necessariamente essere simmetrico: può avere una forma leggermente arrotondata a “C”, con le parti laterali più lunghe. Da preferire su capelli non troppo sottili, è anche una scelta consigliata per le over 50, perché aiuta a nascondere i segni del tempo nella zona occhi e fronte.

Altri consigli

Per ottenere un effetto liscio perfetto, è fondamentale asciugarla tenendo il phon perpendicolare alla testa e dirigendo il getto d’aria verso il basso per disciplinare le cuticole. Infine, l’applicazione di un siero leggero anti-umidità aggiunge brillantezza e garantisce un look impeccabile anche nelle occasioni più eleganti e formali. Per mantenere la frangia fresca e in ordine, è consigliabile una spuntatina ogni tre settimane. Inoltre, l’utilizzo di shampoo secco aiuta a mantenere la frangia pulita e volumizzata, evitando l'effetto “schiacciato” soprattutto in caso di capelli tendenti al grasso. Le ultime tendenze autunnali suggeriscono di abbinare la frangia a un balayage morbido o a sfumature leggere che incorniciano il viso, donando tridimensionalità e luminosità, soprattutto nei toni del caramello o del cioccolato o con schiariture platino sulle punte per un contrasto deciso.