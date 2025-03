Longevità in calo? Europa a rischio, Regno Unito in regressione

Potrebbe sembrare un paradosso, ma guardando al futuro, nonostante i continui progressi della scienza e della medicina, invece di vivere più a lungo delle generazioni precedenti, potremmo rischiare di morire prima dei nostri nonni e addirittura dei nostri genitori. L’aumento dell'aspettativa di vita dal 2011 ha subito un rallentamento in tutta Europa e tra tutti i paesi studiati, l'Inghilterra ha registrato la diminuzione maggiore della longevità.

A evidenziarlo, una ricerca condotta dall'Università di East Anglia e dai suoi partner (tra cui l'Università di Washington e l'Università di Exeter), pubblicata su ‘The Lancet Public Health’, che attribuisce la colpa in gran parte all’alimentazione scorretta, alla scarsa attività fisica e all’obesità, cui si affiancano gli effetti negativi causati dalla pandemia di Covid. Se vogliamo prolungare la vecchiaia, dichiarano i ricercatori, è necessario adottare stili di vita più sani durante la giovinezza.

“Evidente rallentamento dei progressi”

"I progressi nella sanità pubblica e nella medicina del XX secolo - spiega il prof. Nick Steel, della Norwich Medical School dell'UEA, autore principale dello studio - hanno fatto sì che la speranza di vita in Europa migliorasse costantemente di anno in anno. Dal 1990 al 2011, la riduzione dei decessi per malattie cardiovascolari e tumori ha infatti continuato a portare miglioramenti sostanziali nell'aspettativa di vita, ma non è più così. Dal 2011 circa, stiamo assistendo a un evidente rallentamento dei progressi con marcate differenze tra le varie nazioni. Abbiamo scoperto che i decessi da malattie cardiovascolari sono stati il motore principale della mancata progressione della longevità tra il 2011 e il 2019 e non sorprende che la pandemia ne sia stata la responsabile tra il 2019 e il 2021".

A partire dal 2011, i principali fattori di rischio come obesità, ipertensione e colesterolo alto, sono aumentati o hanno smesso di migliorare in quasi tutti i paesi e i trattamenti volti a normalizzare tali parametri non sono stati sufficienti per compensare i danni causati dall'obesità e da una cattiva alimentazione.

Cosa dice lo studio

Il team di ricercatori ha analizzato i dati del Global Burden of Disease 2021 dell'Institute of Health Metrics and Evaluation (IHME) - uno studio che fornisce un quadro completo della mortalità e della disabilità in tutti i paesi, considerando tempo, età e sesso, frutto del lavoro di quasi 12.000 collaboratori in più di 160 Paesi - e hanno confrontato i cambiamenti nell’aspettativa di vita, nelle cause di morte e nell’esposizione della popolazione ai fattori di rischio in tutta Europa tra il 1990-2011, 2011-‘19 e 2019-‘21. I paesi studiati sono stati: Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Islanda, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Norvegia, Portogallo, Spagna, Svezia, Inghilterra, Irlanda del Nord, Scozia e Galles.

I Paesi dove si vive più a lungo

“Nonostante una recessione generalizzata, l’aspettativa di vita per gli anziani in molti paesi continua a migliorare, dimostrando che non abbiamo ancora raggiunto un tetto naturale alla longevità. Il nostro studio - sottolinea il prof. Steel - ha evidenziato principalmente una mortalità in età più giovane, un terreno dove però abbiamo molto spazio per intervenire contrastando i fattori di rischio e prevenire così i decessi precoci”.

Confrontando i vari Paesi, quelli che hanno adottato politiche volte a migliorare la salute della popolazione sembrano avere una maggiore resilienza alla regressione dell’aspettativa di vita. Ad esempio, la Norvegia, l'Islanda, la Svezia, la Danimarca e il Belgio, grazie all’adozione di politiche governative mirate alla salute pubblica, hanno mantenuto una migliore longevità dopo il 2011 e una riduzione dei danni derivanti dai maggiori rischi di malattie cardiache.

Regno Unito in regressione

"Al contrario – puntualizza il prof. Steel - l'Inghilterra e le altre nazioni del Regno Unito hanno avuto il peggioramento maggiore della longevità a partire dal 2011 e anche durante la pandemia di Covid, e hanno sperimentato alcuni dei rischi più elevati di malattie cardiache e cancro, compresa una dieta scorretta o povera di alcuni nutrienti. Questo suggerisce che sono necessarie politiche governative più forti per ridurre i principali rischi per la salute, tra cui l'obesità, la dieta sbilanciata e la scarsa attività fisica, e migliorare il benessere della popolazione nel lungo periodo".