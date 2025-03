La tisana di alloro è un digestivo naturale: l’effetto detox

La tisana di alloro è una bevanda calda dalle numerose proprietà benefiche, ancora poco conosciuta rispetto ad altre infusioni più diffuse. L’alloro, pianta aromatica tipica della tradizione mediterranea, è spesso associato alla cucina e al simbolismo legato al raggiungimento della saggezza, ma il suo utilizzo nel campo delle cure naturali e del benessere è meno noto.

Benefici delle foglie di alloro

Grazie alla presenza di oli essenziali, tannini, polifenoli e antiossidanti, la tisana di alloro risulta un rimedio naturale particolarmente efficace per il benessere generale dell’organismo. Spiegano i medici del Flushing Hospital Medical Center di New York: “Le foglie di alloro sono una preziosa fonte di vitamina A e vitamina C”. La prima svolge un ruolo importante nel metabolismo energetico e nella salute della pelle, mentre la seconda supporta il sistema immunitario e contrasta l’azione dei radicali liberi. Le foglie di questa pianta, inoltre, sono ricche di sali minerali come ferro, potassio, calcio e magnesio, che favoriscono il benessere delle ossa e del sistema cardiovascolare. “È stato dimostrato che l’alloro è utile nel trattamento dell'emicrania”, aggiungono gli esperti americani. “Contengono enzimi che aiutano a scomporre le proteine e a digerire il cibo più velocemente, contribuendo a dare sollievo in caso di indigestione o pesantezza dopo i pasti”.

Come si prepara la tisana all’alloro

La preparazione della tisana è semplice e richiede pochi passaggi. Generalmente, si consiglia di lasciare in infusione due o tre foglie di alloro essiccate in 250 ml di acqua bollente per circa 5-10 minuti, per poi filtrare il liquido prima del consumo. Per rendere il sapore più gradevole e potenziarne le proprietà, è possibile aggiungere scorza o succo di limone, oppure qualche foglia di menta. Si possono anche utilizzare foglie di alloro in polvere da inserire in infusori riutilizzabili. Il momento della giornata in cui consumare la tisana dipende dagli effetti desiderati. Se la si beve alla sera, può favorire il rilassamento e la qualità del sonno, mentre durante il giorno può essere assunta al posto di tè e caffè per stimolare la diuresi e favorire la depurazione dell’organismo. Esistono anche tisane a base di alloro arricchite con altri ingredienti naturali – come menta, limone, zenzero, camomilla e curcuma, per esempio – studiate per offrire benefici mirati, disponibili in bustine o miscele sfuse.

Tonico purificante

La tisana di alloro può essere utilizzata anche per uso topico nel caso di pelle acneica o impura. “Le foglie di alloro sono antisettiche e antibatteriche, il che le rende perfette come ingrediente naturale per un prodotto fai-da-te per trattare l'acne, dal momento che i batteri possono accumularsi nelle ghiandole sebacee causando sfoghi e irritazioni”, si legge in un articolo dedicato sulla rivista femminile ‘Bustle’. Al contempo, le foglie di alloro possono ridurre eventuali gonfiori dell’epidermide senza causare perdita di idratazione. Il consiglio? “Usate la tisana o l’infuso di alloro come base per un detergente, un tonico, un trattamento per l'acne o un astringente. Oppure potete adoperare le foglie di alloro per fare un vapore facciale fai da te che aprirà lentamente i pori ostruiti”.