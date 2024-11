Ashwaganda, il ginseng indiano che elimina lo stress: ecco il segreto delle star

Jennifer Aniston, Megan Markle e Gwyneth Paltrow da quando l’hanno scoperto non possono più fare a meno, e con loro tantissime altre celebrities. A giusta ragione, l’ashwaganda è un vero toccasana per corpo e mente. Elimina lo stress, aumenta la libido e protegge gli organi genitali femminili.

Conosciuto anche come ‘ginseng indiano’ e con il nome scientifico di Withania Somnifera, è un piccolo arbusto perenne dai fiori gialli che, originario delle regioni aride di India, Pakistan e Sri Lanka, appartiene alla famiglia delle Solanaceae. Il suo nome, deriva dalla combinazione di due parole sanscrite: “ashva”, che significa cavallo, e “ghanda”, traducibile con odore, a testimonianza del forte odore di cavallo della sua radice e della sua fama di infondere la stessa forza e ed energia dei più vigorosi destrieri.

Utilizzato da oltre 3.000 anni nella medicina tradizionale ayurvedica, dove è considerata una delle piante più importanti per la sua azione tonico-adattogena, capace di alleviare lo stress, aumentare i livelli di energia e migliorare la concentrazione, l’ashwagandha è diventato popolare in molte culture e oggi è ampiamente utilizzato in tutto il mondo, suscitando sempre più l'interesse della comunità scientifica per le sue molteplici azioni.

Alla base delle sue virtù un ricco pool di principi attivi tra cui spiccano i withanolidi, composti chimici, presenti in natura nel regno vegetale, appartenenti alla famiglia degli steroidi, e gli alcaloidi, come la withasomnina, dall’effetto depressivo sul sistema nervoso centrale e sul sistema circolatorio e lievemente analgesica.ashwaganda

Quanto alle sue proprietà, l’ashwaganda, regolando i livelli di adrenalina e cortisolo, gli ormoni responsabili dello stress e della veglia, riduce il tempo necessario per addormentarsi e favorisce il rilassamento. Le sue virtù adattogene e antistress poi, consentono all'organismo di "adattarsi" a ogni situazione mantenendo l'equilibrio emotivo, mentre i withanolidi gli permettono di agire sulle funzioni cognitive, sostenendo la memoria e l'apprendimento.

È anche un prezioso alleato per la salute dei capelli. Apportando antiossidanti, ferro e aminoacidi garantisce un effetto anti-caduta e anti-rottura e migliora la crescita e la forza della capigliatura assicurando anche luminosità e compattezza della pelle. Infine, da non sottovalutare il suo contributo alla funzione sessuale.

Oltre a un aumento della libido, nelle donne tutela anche la salute degli organi riproduttivi e negli uomini, incrementa il livello di testosterone e mantiene il numero e la mobilità degli spermatozoi, migliorandone la qualità e la fertilità.

Disponibile come integratore in varie forme, tra cui polveri, capsule, tinture ed estratti liquidi, l’ashwaganda può essere assunto da una a tre volte al giorno a seconda della concentrazione del prodotto, al mattino se si soffre di mancanza di concentrazione, cali di energia o di libido, ansia e stanchezza, o la sera se si è stressati o si ha difficoltà a dormire.

Per un effetto ottimale, si consiglia un ciclo di quattro settimane, da ripetere, se necessario, dopo una pausa di almeno quindici giorni. Sebbene sia generalmente ben tollerato, va ricordato che agendo sul sonno, può indurre sonnolenza ed essendo un adattogeno può avere effetti sulla pressione arteriosa. Attenzione quindi se si medicinali per l'ipertensione, sedativi per il sonno o farmaci che sopprimono il sistema immunitario o anti-iperglicemici. Sconsigliato anche ai bambini e agli adolescenti di età inferiore ai 18 anni e alle donne in gravidanza o in fase di allattamento.