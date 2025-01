Sedano, il diuretico che dà forza ed energia

Geloso del successo dell’inventore, Benito Mussolini non amava Guglielmo Marconi: appena possibile, gli rinfacciava il Nobel ricevuto senza essere laureato. Ma quando Marconi con un clic dall’Italia accese delle lampade in Australia, primo lontanissimo collegamento senza fili, Mussolini sfogò il disappunto con ironia, chiedendo ai suoi contadini di creare il ’Sedano Marconi’, senza filamenti. Era infatti ghiotto delle rocchette di sedano, celestiale piatto romagnolo, ma non sopportava i fili di questo ortaggio.

Passando dalla storia alla nostra quotidianità, per chi non ama i filamenti del sedano, la soluzione è farne un centrifugato. Otterremo così una bevanda eccezionale contro la ritenzione idrica, visto che il sedano infatti ha un forte potere diuretico ma anche mineralizzante capace di dare forza ed energia. Visto che il sapore di questa bevanda è abbastanza acidulo, conviene associarlo ad un centrifugato di carote, arma eccezionale per proteggere la retina oculare.

