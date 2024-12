Rimettersi in forma dopo le feste di Natale: i cinque consigli dell’esperta

Durante le feste di Natale è naturale lasciarsi andare a qualche eccesso a tavola: tra pranzi abbondanti, dolci tradizionali e brindisi, mantenere la linea diventa una sfida. Nonostante le buone intenzioni, pochi riescono a seguire tutte le regole per un’alimentazione equilibrata.

Come riprendersi dopo gli stravizi natalizi? Il suggerimento principale è non eccedere mai, né nell’abbuffarsi né nel privarsi. Ecco i cinque pratici consigli per rimettersi in forma di Chiara Cornella, coordinatrice di Dietetica e Nutrizione Clinica di Asst Spedali Civili di Brescia.