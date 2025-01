Restare in salute grazie agli orti sociali. Trenta lotti da 50 metri quadri ciascuno

Il comune di Cupra Marittima ha reso noto che è stato pubblicato il bando per l’assegnazione di 30 lotti di terreno, di 50 metri quadri ciascuno destinati ad Orti Sociali, in contrada Boccabianca. Il bando prevede che saranno assegnati a cittadini residenti nel comune di Cupra Marittima che ne facciano domanda all’ufficio comunale preposto. I richiedenti dovranno dimostrare di essere in grado di svolgere in modo diretto la coltivazione del fondo e di non avere appezzamenti di terreno coltivati ad orto in proprietà o ad altro titolo, né di svolgere attività di coltivazione su fondi appartenenti a qualsiasi titolo a familiari o terzi. La domanda per ottenere la concessione dell’orto dovrà essere presentata, preferibilmente, sul modulo predisposto al Comune entro le ore 13 del 30 giugno. Ogni assegnatario dovrà pagare al Comune un canone annuo di 50 euro da versare all’atto dell’assegnazione.