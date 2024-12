Radio club Piceno e le ricerche per un finto disperso

A Montegallo, tra Astorara, Colleluce e Colle, si è svolta un’esercitazione di protezione civile organizzata dall’associazione Radio Club Piceno, con la Cri dei Sibillini. L’attività simulava la ricerca di un disperso in montagna, e ha coinvolto quaranta volontari specializzati in telecomunicazioni d’emergenza, cartografia e orientamento e unità cinofile di soccorso. La sala operativa mobile ha coordinato l’operazione con venticinque terminali radio collegati e sistemi GPS/APRS satellitari per la geolocalizzazione in tempo reale, simulando uno scenario senza campo telefonico per testare nuove tecnologie e la copertura radio.