Crema spalmabile vegana, la ricetta 100% naturale: ecco come prepararla in casa

Sono ormai diverse settimane che sui social è molto acceso il dibattito su una celebre spalmabile crema alla nocciola, dolce e densa, che di recente è stata immessa nel mercato italiano in una nuova versione, interamente vegana.

In men che non si dica il prodotto ha fatto il giro del web, trasformandosi in una preziosa occasione di contenuti per centinaia di tiktoker appassionati di taste test, tutto questo mentre gli esperti nutrizionisti e biologi della rete sviluppavano le loro analisi sulle caratteristiche chimiche dello snack.

Al di là delle classiche diatribe tra chi ha un pregiudizio sulle opzioni vegan e chi invece le apprezza, è importante notare che questa crema vegana presenta un vantaggio su tutti: è perfetta per chi è intollerante al lattosio, e si può anche preparare in casa.

Ingredienti

Per creare una crema spalmabile vegana in casa, si possono usare ingredienti naturali che forniscono lo stesso gusto ricco e cremoso delle versioni commerciali attualmente a disposizione nei supermercati. Gli elementi essenziali sono:

Nocciole tostate. Rappresentano la base della ricetta e conferiscono alla crema il suo sapore caratteristico. È importante tostarle per intensificare il gusto.

Cacao in polvere. Preferibilmente non zuccherato, per un sapore autentico di cioccolato;

- dolcificante naturale. Lo sciroppo d'acero o il miele sono alternative naturali per dolcificare la crema senza ricorrere a zuccheri raffinati.

Olio di cocco o di nocciola. Aiuta a ottenere una consistenza cremosa, sostituendo i grassi saturi presenti nei prodotti convenzionali.

Alcune ricette suggeriscono l'utilizzo di alternative al latte per conferire una consistenza più liscia e spalmabile. Ad esempio, l'acqua di ceci (acqua Faba), un liquido ricco di proteine vegetali, è una scelta popolare in molte ricette vegane perché aiuta a emulsionare il composto e migliora la texture. Si tratta tra l’altro dell’ingrediente di base della crema vegana sopracitata.

Preparazione

Si parta dal presupposto che non si riuscirà a raggiungere il risultato desiderato se non si è in possesso di un mixer con una buona potenza o un robot da cucina. Il primo step consiste nel tostare le nocciole: basterà distribuirle su una teglia e metterle in forno a 180°C per circa 10 minuti, finché non assumeranno un bel colore dorato. Una volta tostate, le nocciole andranno private della pellicina, che potrà essere facilmente rimossa strofinandole con un panno. In questa fase è importante fare attenzione a non scottarsi.

A questo punto, si potranno frullare le nocciole nel mixer fino a ottenere una consistenza liscia e burrosa, che è possibile ottenere proprio grazie agli oli naturali presenti in questa frutta secca; questo processo richiederà qualche minuto, quindi è importante avere un po' di pazienza e non scoraggiarsi. Quando il composto sarà diventato cremoso, sarà il momento di aggiungere il cacao, il dolcificante a piacere e l'olio, continuando a frullare finché tutti gli ingredienti non si saranno amalgamati perfettamente. Se la crema dovesse risultare troppo densa, è possibile aggiungere un po' di acqua di ceci o latte vegetale per raggiungere la consistenza desiderata.

Si ricordi che si tratta di un prodotto sì casalingo ma anche altamente calorico e ricco di grassi: se ne consiglia un consumo moderato.