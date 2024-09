Sophia Loren compie oggi 90 anni. Festa privata al The Space Cinema Moderno con amici e artisti da tutto il mondo

Roma, 20 settembre 2024 - Il ministero della Cultura ha organizzato un evento speciale per festeggiare Sophia Loren che compie oggi 90 anni. Una mega festa, strettamente privata, al The Space Cinema Moderno di Roma per l'anniversario dell'attrice italiana più famosa al mondo. Nell'occasione le sarà consegnato un riconoscimento dal sottosegretario Lucia Borgonzoni e dalla presidente di Cinecittà, Chiara Sbarigia.

Alla serata interverranno amici dell'artista vincitrice di due Oscar, 5 Golden Globe e un Leone d'oro, arrivati da tutto il mondo. In serata party privato con i suoi figli Edoardo e Carlo Ponti accompagnati dalle mogli, l'attrice americana Sasha Alexander e la violinista ungherese Andrea Meszaros, oltre ai quattro nipoti Lucia, Leonardo, Vittoria e Beatrice, alla sorella Maria Scicolone e a un centinaio di colleghi e amici.

Diversi gli eventi per rendere omaggio alla Loren: a Pozzuoli, dove trascorse la sua infanzia, è stato realizzato un murale pop per celebrarla. Eventi in programma da Firenze a Napoli fino a Los Angeles dove al museo dell'Academy of Motion Pictures dal 7 al 30 novembre è di scena una retrospettiva dei suoi film organizzata da Cinecittà con il gran finale a Santa Monica e un concerto del tenore Pasquale Esposito diretto dal maestro Carlo Ponti Jr., il figlio primogenito avuto dal marito produttore Carlo Ponti.