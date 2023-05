Roma, coppia accoltellata alle gambe: la lite per il furto dell'auto

Roma, 30 maggio 2023 - Il giorno prima subisce il furto dell'auto e il giorno dopo si mette alla ricerca del ladro. Quando lo trova estrae dalla tasca una lama e lo colpisce, stessa sorta è toccata alla donna che era in compagna del presunto malvivente.

E' successo a Poli (Roma), al culmine di una lite scatenata dal proprietario dell'auto. Il derubato, un 61enne di Colonna, è stato arrestato dai carabinieri della compagnia di Palestrina per tentato omicidio. Come ricostruito dai carabinieri, intervenuti sul posto, a scatenare la discussione il furto dell'auto del 61enne, avvenuto a Frascati. Il ferito è stato accusato dal 61enne di essere l'autore del furto della sua auto avvenuto il giorno precedente. Mentre era insieme a un'amica, è stato raggiunto dal 61enne arrivato insieme a un'altra persona: l'aggressore, estratto il coltello a serramanico, ha ferito la coppia alle gambe. L'indagato è stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari a disposizione dell'autorità giudiziaria di Tivoli. I feriti non sono gravi.