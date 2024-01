Primo nato 2024 in Italia, la sfida è tra Daniele e Nicole

Roma, 1 gennaio 2024 – È una sfida a distanza che si gioca sul filo dei secondi quella tra Nicole e Daniele, i due bebè che si contendono lo scettro del primo nato in Italia nel 2024. Entrambi sono venuti alla luce negli istanti subito successivi alla mezzanotte, dopo 40 secondi viene riportato al policlinico Gemelli di Roma per Daniele mentre per la piccola Nicole alla Casa di cura Villa Fiorita di Capua (Caserta) viene riferito di un parto avvenuto dopo “pochi secondi” dall’inizio dell’anno nuovo. Resta così impossibile stabilire con esattezza se sia un fiocco rosa o un fiocco azzurro a marcare la prima e più bella novità dell’anno italiano, o se il primato del più precoce del 2024 vada a Roma o in Campania ma, in entrambi i casi e con anche tutti gli altri neonati venuti alla luce nella notte, si tratta del migliore inizio di un anno nuovo.

Mezzanotte in sala parto

Mezzanotte affollata nelle sale parto degli ospedali italiani, con diversi bambini nati allo scoccare dei primi secondi del 2024, e con Daniele e Nicole che sono i primi nati del 2024. A Roma è venuto al mondo, con parto naturale, Daniele: pesa 3 chili e mezzo, la mamma è venezuelana e il padre è italiano. “È andato tutto bene, il bimbo è in salute”, dice confermando la notizia Antonio Lanzone, primario dell'area ostetrica del policlinico Gemelli di Roma, dove è nato il bimbo. A Capua, anche lei con parto naturale, è venuta alla luce subito dopo l’inizio dell’anno nuovo Nicole: pesa 2.640 grammi, è la primogenita di Gessica e di Antonio, una coppia di Vairano Patenora (Caserta). A dare l'annuncio il vice direttore sanitario e primario del reparto di Ginecologia e Ostetricia della Casa di cura Villa Fiorita, Pierluigi D'Onofrio, che ha seguito minuto dopo minuto tutte le procedure.

A Pistoia, si chiama Beatrice la prima nata del 2024 e, secondo quanto ha riferito l’Asl Toscana Centro, la piccola sarebbe venuta alla luce 13 secondi dopo mezzanotte: potrebbe quindi essere lei la prima dell’anno nuovo.

