Roma, Metro C stazione Venezia: 8 piani sottoterra ai piedi del Vittoriano

Roma, 22 giugno 2023 – Aprono i lavori per la stazione Venezia della Metro C nel cuore della Capitale. L’obiettivo è realizzarla entro il 2030, in tempo per Expo.

Ai piedi del Vittoriano, a premere il simbolico bottone di avvio dei cantieri, tutte le istituzioni cittadine e nazionali: il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri con il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini, la commissaria straordinaria della linea C Maria Lucia Conti, l'assessore alla Mobilità capitolino Eugenio Patanè, insieme ai vertici di Roma Metropolitane e alle aziende costruttrici. La nuova stazione, dal costo di circa 700 milioni di euro, circa il doppio di una normale stazione, si collocherà al centro della piazza tra il Vittoriano, palazzo Venezia, il Foro di Traiano, il Palazzo delle Assicurazioni Generali, la chiesa di Santa Maria di Loreto.

Il piano atrio ospiterà un allestimento espositivo che permetterà di attraversare la piazza, attraverso i futuri tre ingressi, e di fruire dei ritrovamenti che emergeranno durante gli scavi della stazione.

Gli accessi si prevedono da Palazzo Venezia, dall'Ateneo di Adriano lato Fori Imperiali, e dal sistema del Vittoriano. La stazione si svilupperà su 8 livelli sotterranei collegati da 27 scale mobili, 6 ascensori che scenderanno fino a 85 metri di profondità per uno scavo archeologico di 66.000 metri quadri.

Quello che si vive oggi "è un momento storico per tante ragioni: la stazione Venezia è forse una delle più difficili al mondo da realizzare per la composizione del terreno, per l'archeologia ma anche per le funzioni trasportistiche che dovrà assolvere". Lo sottolinea l'assessore alla Mobilità di Roma, Eugenio Patanè, in occasione dell'inaugurazione dei lavori della stazione di Piazza Venezia della Metro C.

"Questa - aggiunge- sarà una stazione già programmata per il collegamento del futuro passaggio della metro D, la quarta di Roma. Costerà 700 milioni, quando in media una stazione costa 100/150 milioni: anche questo dato rende la difficoltà" dei lavori da portare avanti.

"Webuild porta a Roma la sua esperienza. Abbiamo fatto metro in 96 contratti di metropolitane in molti Paesi, da Perth a Lille, da Parigi, a New York a Saint Francisco a Doha, a Perth e Sydney. 14mila Km di ferrovia di Alta velocità e metropolitana realizzate in Europa e nel mondo portano qualche esperienza. La grand Paris è l'ultima sfida. Roma ha bisogno più di altre città di mezzi e trasporti che non gravino sul traffico, quindi è evidente che il nostro sforzo qui è importante". Lo ha detto l'Ad di WeBuild Pietro Salini a margine della inaugurazione dei cantieri della stazione Venezia della metro C.

"Noi succediamo ad Astaldi in questa operazione - ha ricordato Salini - la Metro C ci perviene da aver preso Astaldi dal fallimento, e averla fatta risorgere; cercheremo di fare tutti il possibile per fare presto bene e non avere quei filmati su YouTube che c'è il Fuhrer che si lamenta che non si faccia la metro C e che deve rimanere una boutade visto che 22 stazioni ad oggi sono state fatte", conclude.