Metropolitana, Atac: il 91% degli ascensori sarà attivo dopo l'estate

Roma, 31 maggio 2023 – Gli ascensori della metropolita della capitale potrebbero essere (quasi) tutti funzionanti entro settembre, lo afferma Atac in commissione Mobilità, mentre secondo gli ingegneri di Ansfisa la prospettiva appare “troppo ottimistica”.

Certo è che la situazione ad oggi non è delle migliori. Qualche numero:

Ad aprile gli ascensori delle metro di Roma erano disponibili al 78%, con un totale di 128 impianti fermi; ora, a maggio, sono 109 gli impianti fuori servizio, con 486 in servizio e una disponibilità dell'82%. L'obiettivo è raggiungere il 91% tra agosto e settembre. Ha spiegato Atac nel corso dell’audizione capitolina presieduta da Giovanni Zannola.

"Oltre alla manutenzione preventiva - ha affermato il direttore di esercizio di Atac Marina Adduce - le cause principali di fermo attuali sono gli adeguamenti propedeutici alla revisione generale. Ci sono poi 15 impianti a Bologna e Tiburtina in fase di lavorazione perché avevano raggiunto i 30 anni di vita, e sono stati smantellati e sostituiti con nuovi impianti in via di ultimazione. Sono già stati installati, a breve ci saranno i collaudi. Contiamo - ha detto ancora l'ingegner Adduce - di ultimare le attività revisione speciale per riattivare a giugno gli ascensori della metro A (Subaugusta, Cinecittà, Manzoni, Furio Camillo) per arrivare a riattivarli tutti tra agosto e settembre. Stessa cosa per gli ascensori della B1: riattivare tra giugno e luglio quelli a 'fine vita tecnica', e gli ultimi, quelli di Piramide, tra ottobre e novembre".

In audizione anche gli ingegneri di Ansfisa (Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali) Paolo Bernardini e Giuseppe Giovanni Maria Crisani: "Siamo in linea su quanto dice Adduce - hanno spiegato - anche se alcune tempistiche forse mi sembrano un po' ottimistiche, dobbiamo valutare la documentazione. Per quanto riguarda alcuni impianti forse è più probabile alla fine dell'anno, salvo imprevisti, se la documentazione è tutta a posto. Da parte nostra c'è il massimo della collaborazione". Adduce ha poi spiegato che si pensa a "riattivare i quattro tappeti mobili del sottopasso Ostiense-Piramide entro gli inizi di settembre. Atac sta effettuando anche un piccolo ammodernamento del sottopasso, con interventi sull'illuminazione".