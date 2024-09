Incidente a Tivoli, donna investita mentre attraversava: morta sul colpo. Caccia al pirata della strada

Roma, 9 settembre 2024 – Incidente mortale nella notte di ieri a Tivoli Terme: una donna di 39 anni, originaria di Guidonia Montecelio, è morta sul colpo dopo essere stata investita mentre stava attraversando la strada. E’ successo verso la mezzanotte in via Tiburtina.

I carabinieri di Tivoli Terme e i colleghi della compagnia di Tivoli hanno operato sul luogo dell’incidente per i dovuti rilievi. Importanti sono state le ricostruzioni di alcuni testimoni, secondo i quali la donna sarebbe riuscita a evitare di essere colpita da un primo veicolo, per poi essere centrata in pieno da un secondo.

Al vaglio dei militari le immagini delle telecamere presenti in zona, con l’obiettivo di risalire al pirata della strada che ha investito la donna senza poi fermarsi per prestarle soccorso.