Travolge una moto e scappa. Ma la fuga del pirata della strada dura solo mezz’ora: cosa è successo

Roma, 7 settembre 2024 – Fuga lampo di un pirata della strada, l’automobilista è stato rintracciato in mezz’ora. A mettere gli investigatori sulle tracce dell’uomo è stato un agente della polizia locale fuori servizio che ha assistito alla scena dell’incidente mentre passeggiava per strada.

È successo a Roma, dove un 50enne di origine romena ha travolto una moto per poi darsi alla fuga, lasciando una persona ferita a terra. Ma gli agenti del VI Gruppo Torri della polizia locale di Roma Capitale, colleghi del testimone, sono arrivati all’indirizzo del fuggitivo in pochissimo tempo. Denunciato per omissione di soccorso e lesioni gravi, l’uomo si è rivelato in stato di ebrezza.

Cosa è successo

L’incidente è accaduto ieri in via in via Collatina, in prossimità di via dell'Acqua Vergine. Il 50enne era alla guida di un’auto modello Fiat Freemont quando si è scontrato con un motociclo Yamaha T-Max. Il centauro è stato sbalzato dalla sella e l’automobilista è scappato, lascaindolo ferito sull'asfalto.

Gli indizi del testimone

Fondamentali gli indizi forniti da un'agente della polizia locale fuori servizio che, trovatasi di passaggio al momento dello scontro, ha avuto la prontezza di individuare alcuni elementi del mezzo, mentre l’automobilista si dileguava nel nulla.

L'agente ha immediatamente allertato i soccorsi sanitari per l'uomo infortunato, poi trasportato al Policlinico Tor Vergata, richiedendo nel contempo l'ausilio urgente di una pattuglia che, sopraggiunta sul posto in pochi minuti, ha avviato le ricerche dell'auto.

Grazie alle indicazioni ricevute dalla collega e ad alcune tracce rinvenute con una immediata analisi del luogo dei fatti, l'auto è stata intercettata dalla pattuglia sulla stessa via Collatina, non distante dal punto dell'incidente.

I reati contestati

A bordo del veicolo un uomo di nazionalità romena di 50 anni, il quale, una volta fermato, è stato condotto presso il comando di zona della polizia locale per gli accertamenti del caso. A suo carico è scattato il ritiro della patente e la denuncia per guida in stato di ebbrezza, lesioni stradali gravi, fuga e omissione di soccorso, mentre entrambi i mezzi coinvolti nell'incidente sono stati posti sotto sequestro.