Scontro tra due auto a Nettuno: morti un bimbo di 5 anni e la zia incinta. Gravissima la mamma, anche lei in gravidanza

Roma, 5 settembre 2024 – Una 39enne incinta e il nipotino di cinque anni sono morti in un incidente stradale ieri sera a Nettuno, sul litorale vicino a Roma. A causare il decesso è stato lo scontro tra due auto. Gravissima la mamma del bambino, anche lei in gravidanza, che era a bordo dell'auto finita contro un muro. Sembrerebbe che l’impatto sia stato causato da un'auto sbucata all’incrocio contromano.

Cosa è successo

L’incidente mortale è avvenuto ieri sera all’incrocio tra via della Pineta e via Cervicone. Erano le 21.30 quando due autovetture, una Fiat e una Mini, si sono scontrate. La zia e il nipotino sono rimasti incastrati nell’abitacolo, ma quando i vigili del fuoco sono riusciti a estrarli erano già morti.

Altre due persone sono state trasportate in ospedale in codice rosso: è molto grave la sorella della donna e mamma del bambino – anche lei incinta – e il conducente dell'altra auto, un 45enne, che però non è in pericolo di vita.

Le indagini

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri. Al vaglio la dinamica. Dai primi accertamenti, sembrerebbe che il 45enne abbia percorso contromano via della Pineta. Sequestrati i veicoli e i telefoni cellulari dei due automobilisti per cercare qualche elemento utile alle indagini.

Salgono così a 108 il numero delle vitttime per incidente stradale dall’inizio del 2024 sulle strade della zona di Roma.