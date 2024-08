Roma, incendio a Monte Mario: le operazioni di spegnimento avanti tutta la notte. Cosa sta succedendo

Roma, 1 agosto 2024 – Continuano le operazioni di spegnimento e bonifica dell’incendio che da ieri sta interessando l’area di Monte Mario di Roma, in particolare Villa Mazzanti. Durante la notte, sette squadre dei vigili del fuoco hanno lavorato senza sosta.

All’alba, è giunto sul posto un elicottero della Regione Lazio, con a bordo il direttore delle operazioni di spegnimento dei vigili del fuoco, per una prima ricognizione e i successivi lanci.

Il traffico nella zona sta ancora subendo dei rallentamenti e delle chiusure: il transito è chiuso in viale dei Cavalieri di Vittorio Veneto e Viale Falcone e Borsellino, in entrambi i sensi di marcia, via Romeo Romei, via Faravelli, via Varisco e via Bausan.

Roma, le operazioni di spegnimento dell’incendio a Monte Mario sono continuate per tutta la notte (Ansa/Massimo Percossi)

Le persone che nella giornata di ieri sono state evacuate da sei palazzine nella zona dell’incendio sono rincasate nella serata. Era stato inoltre disposto l'allontanamento anche di chi si trovava nel vecchio Osservatorio astronomico e negli studi della Rai di via Teulada, a due passi dalla città giudiziaria di piazzale Clodio.

Nella serata di ieri, il sindaco Roberto Gualtieri ha ringraziato coloro che stanno operando per spegnere il rogo: “Grazie davvero a vigili del fuoco, protezione civile di Roma Capitale, e a tutte le forze dell'ordine impegnate per la tutela della salute e della sicurezza dei cittadini”, ha scritto su Instagram a seguito di un sopralluogo nella zona.

Notizia in aggiornamento