Roma, ampio incendio sulla Magliana: rifiuti e vegetazione in fiamme. Chiuso un tratto del viadotto

Roma, 20 giugno 2024 – Un ampio incendio è scoppiato nelle prime ore del pomeriggio nella zona del viadotto della Magliana, nella periferia sud-ovest della Capitale. Le fiamme stanno avvolgendo dei rifiuti abbandonati e la vegetazione circostante. Colonne di fiumo sono visibili da diversi punti di Roma.

Stando a quanto riportato dal Messaggero, il tratto del viadotto tra via Cristoforo Colomno e via Isacco Newton è stato chiuso al traffico in entrambe le direzioni.

Al lavoro i vigili del fuoco e la protezione civile. Elicotteri anti-incendio sono visibili in volo al di sopra della zona interessata.

Notizia in aggiornamento