Incendio Colli Aniene a Roma: notte fuori casa per un centinaio di sfollati, presidio anti-sciacalli

Roma, 3 giugno 2023 - All’indomani dell’incendio al palazzo a Colli Aniene, gli sfollati sono in fila dalle prime ore della mattina per rientrare nelle loro abitazioni e portare via quel poco che è rimasto. "I residenti questa mattina sono molto giù dal punto di vista psicologico, stanno prendendo atto di quello che è successo. Nessuno ha dormito nella 'tendopoli’ che avevamo allestito: tutti hanno trovato un alloggio dai parenti. Noi però la teniamo allestita ancora per qualche giorno. Così il presidente del IV Municipio Massimiliano Umberti, che da ieri segue da vicino le operazioni di supporto alle famiglie colpite dall'incendio di via D'Onofrio, a Colli Aniene, nel quale è morta una persona. La vittima è un uomo di 80 anni, Antonio D'Amato. Secondo una prima ricostruzione l'80enne sarebbe morto a causa del fumo anche se sul corpo presenta ustioni.

Un centinaio gli sfollati

Un centinaio le persone evacuate che hanno dormito fuori casa, da amici e parenti, nessuno ha voluto usufruire delle strutture messe a disposizione. Questa mattina, con l'aiuto dei vigili del fuoco; in molti stanno tentando di rientrare nelle proprie abitazione per prendere quello che è rimasto.

"Da ieri sera - spiega ancora il minisindaco - sono presenti sotto alla palazzina delle pattuglie della polizia e dei carabinieri, su entrambi i lati dell'edificio, per evitare che qualcuno possa rubare negli appartamenti e da stamattina alle 9 è possibile con i vigili del fuoco rientrare nelle abitazioni per recuperare le proprie cose, perché in due palazzine non ci rientrerà nessuno, temo".

Mattina di calma apparente: “è tutto bruciato”

Stamattina, riferisce ancora il minisindaco, la situazione sul posto è di calma apparente: "Sembra tutto tranquillo, ma è tutto bruciato. Ora - riflette - si pone un problema normativo di come aiutarli, perché non si tratta di un palazzo pubblico, ma privato. Credo che debba prendere in mano la situazione il prefetto, che a quel punto potrebbe stanziare dei fondi ad hoc per aiutarli". Rispetto alla stabilità del palazzo, Umberti riferisce che per fortuna "non è a rischio crollo, però ho visto delle foto dell'interno delle palazzine, e i solai sono crollati".

Le cause dell’incendio

I lavori di ristrutturazione, riporta il minisindaco, riguardavano il cosiddetto 110%: "Dal punto di vista del Municipio - riporta ancora - non ci risultano irregolarità" di ordine burocratico per il cantiere. Sulle ipotesi invece della causa dell'incendio, conclude Umberti, "al momento non ne ho, però escluderei quella di cui si parlava in un primo momento, una macchina bruciata: non c'erano automobili bruciate ai piedi del palazzo".

I feriti portati negli ospedali

All'ospedale Sant'Eugenio sono state ricoverate tre persone: una in Rianimazione per intossicazione da monossido di carbonio; le altre due, ricoverate al Centro grandi ustionati, hanno riportato ustioni una del 30% e l'altra del 12%. Queste ultime sono attualmente in prognosi riservata e intubate a causa del danno respiratorio da ustione. Inoltre un minore è in osservazione nella Pediatria del nosocomio. Al policlinico Umberto I sono state ricoverate nove persone. Tutti i pazienti sono giunti svegli e collaboranti, già in ossigenoterapia per sospetta intossicazione da monossido di carbonio. A seguito della sintomatologia sfumata e degli alti valori di carbossiemoglobina, due di loro hanno iniziato il primo dei tre cicli di trattamento di ossigenoterapia iperbolica previsti da protocollo. Gli altri sette pazienti resteranno in osservazione fino a oggi al Policlinico Umberto I. Tutti i pazienti ricoverati sono in buone condizioni cliniche. All'ospedale San Giovanni sono stati ricoverati tre pazienti con intossicazione da monossido di carbonio. Due trattati con codice arancione (uno presentava anche ferite superficiali al volto) e uno, con problemi respiratori più instabili, in codice rosso. Tutti e tre i pazienti sono stati messi in osservazione e monitorizzati in Pronto Soccorso. Arpa Lazio ha provveduto a posizionare i campionatori per la qualità dell'aria nella zona interessata dall'incendio, in aggiunta a quelli già presenti nelle centraline fisse.