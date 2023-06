Expo 2030, Lula: appoggeremo la candidatura di Roma

Roma, 22 giugno 2023 – Il presidente brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva ha assicurato oggi l'appoggio del suo paese alla candidatura di Roma per l'Expo 2030. "Appoggeremo l'Italia!', ha detto ad una domanda dell'Ansa nella sua conferenza stampa a Roma prima di partire per Parigi.

Lula ha ricordato l'incontro con il sindaco Gualtieri, come un "momento importante" dei suoi numerosi colloqui avuti ieri a Roma con il presidente Sergio Mattarella, la premier Giorgia Meloni, papa Francesco, e vari leader politici.

Lula: “Gualtieri un amico”

"Il sindaco Gualtieri - ha sottolineato - è un amico, un ex ministro dell'Economia, e non potrò mai dimenticare la visita che mi ha fatto a Curitiba, quando ero in cella sotto controllo della polizia". Il 26 luglio 2018, l'allora eurodeputato Gualtieri si recò in Brasile e dopo "l'emozionante incontro" con Lula insieme alla presidente del Partito dei lavoratori (Pt), Gleisi Hoffmann dichiarò: "Ho portato a Lula i saluti e gli abbracci di cinque ex presidenti del Consiglio italiani" (Romano Prodi, Massimo D'Alema, Enrico Letta, Matteo Renzi e Paolo Gentiloni, ndr)".

Lula, infatti, già per due volte presidente del Brasile col suo Partito dei lavoratori, subì alcune accuse di corruzione fra il 2016 e il 2021 che lo porteranno anche alla carcerazione. In seguito venne prosciolto in quanto riconosciuto completamente estraneo ed innocente; le condanne, venne stabilito, avevano il fine di bloccarne l’attività politica. Nel 2022 si ricandida alla presidenza per il terzo mandato contro il presidente uscente, l'ultra-conservatore Jair Bolsonaro, e ne esce vincitore.

Gualtieri: “Ringrazio Lula”

Ringrazio il presidente del Brasile Lula "per il sostegno all'Italia e a Roma nella competizione per Expo 2030, segno di una grande amicizia tra i nostri Paesi". Lo ha detto oggi il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, a margine dell'inaugurazione del cantiere della Metro C di Roma a piazza Venezia non appena appreso della dichiarazione di Lula in merito all’appoggio ufficiale del Brasile per la candidatura di Roma ad Expo 2030.

"È un grandissimo piacere aver incontrato il presidente Lula e poterlo incontrare di nuovo come presidente del Brasile è un sogno che si è avverato dopo un periodo oscuro – aveva detto invece ieri Gualtieri dopo l'incontro in Campidoglio con il presidente brasiliano -. Il suo ritorno alla presidenza è un evento eccezionale per il popolo brasiliano e per tutta la comunità internazionale''.

Gualtieri: con Lula verso transizione ecologica

"Come tutti sanno – aveva aggiunto il sindaco – i segni di questo effetto positivo 'Lula' sono già evidenti in Brasile. Una situazione di forte rilancio e miglioramento, ma mi preme sottolineare il ruolo che il Brasile può giocare per la transizione ecologica, la lotta ai cambiamenti climatici unita alla battaglia sociale per un governo del mondo più democratico e multilaterale, che sono alcuni dei temi che abbiamo affrontato - ha affermato - È una sfida importante per Roma e per il mondo intero in cui il Brasile può giocare un ruolo fondamentale a livello internazionale. Quindi per me incontrare oggi Lula è la gioia di incontrare un amico, ma anche di un riferimento per me, per i progressisti di Roma e del mondo. Una gioia per me di cui ringrazio il presidente''