Roma Expo 2030, il gladiatore Russell Crowe testimonial: al mio segnale liberate l'umanità

Roma, 20 giugno 2023 – L’attore Russell Crowe è il testimonial della candidatura di Roma per ospitare Expo 2030. Ed è di Roma l'apertura più spettacolare oggi al Bureau International des Expositions (BIE) di presentazione per la candidatura della Capitale. Con il Colosseo che fa da sfondo, non poteva essere che l’attore americano a chiamare tutti a votare per la Città Eterna: "Roma - dice Russell Crowe nello spot di 30 minuti - non è solo la capitale d'Italia, è una delle capitali del mondo. Expo 2030, al mio segnale liberate l'umanità", dice l'attore ricalcando la sua battuta più celebre ne 'Il Gladiatore".

Il video di 30 minuti è stato presentato oggi 20 giugno dalla delegazione italiana capitanata da Giorgia Meloni, insieme al presidente della regione Lazio, Francesco Rocca, e al primo cittadino di Roma, Roberto Gualtieri.

Anche Samantha Cristoforetti spinge per la Capitale, l'astronauta accolta tra gli applausi, all'assemblea del Bie a Parigi: "Condividere, includere è nel nostro dna di italiani. Questa è l'eredità che immaginiamo", ha affermato.