Un'altra bomba carta sul litorale romano: la quarta è contro un ristorante sul lungomare di Ostia. Indaga l’antimafia

Ostia (Roma), 12 agosto 2023 – Un’altra bomba carta esplosa nella notte in una delle località del litorale romano, stavolta contro l’auto di un proprietario di un ristorante sul lungomare di Ostia. É il quarto episodio dello stesso tipo accaduto nell’ultima settimana, troppi per non sospettare che siano azioni criminali collegate al punto che le indagini sulle quattro bombe carta sono condotte dai magistrati dell’antimafia di Roma. Le deflagrazioni avvenute finora a breve distanza di tempo hanno riguardato un autosalone di Acilia, un'auto parcheggiata davanti a una caserma della guardia di finanza a Ostia, un ristorante a Fiumicino e l’ultima, la scorsa notte, la macchina dei proprietari di un'altra attività di ristorazione a Ostia.

L’esplosione contro il ristorante di Ostia

L'ultima bomba carta in ordine di tempo è stata quella della notte scorsa quando un ordigno è stato fatto esplodere contro la macchina, un'Audi Q5, di un proprietario di un ristorante Ostia. L'auto era parcheggiata sul lungomare Amerigo Vespucci vicino al locale e l'esplosione ha danneggiato il cofano della vettura e creato un buco sull'asfalto. Le indagini, a cui polizia e carabinieri stanno lavorando coordinati dalla Dda di Roma, puntano ad accertare se gli episodi avvenuti in un arco di tempo ristretto possano essere collegati tra loro. Tra le ipotesi delle forze dell'ordine c'è anche quella della lotta tra clan per il controllo del territorio.