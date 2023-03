Roma, attacco hacker al trasporto pubblico: riattivate le biglietterie Atac

Attacco hacker: fuori uso sistemi digitali in Atac, funziona solo biglietteria automatica

Roma, 22 marzo 2023 - I tecnici Atac hanno riattivato i servizi informatici bloccati a causa di un attacco cyber. È in fase di ripristino completo il sito internet atac.roma.it e sono state riattivate le funzionalità delle biglietterie Atac. "Un presidio tecnico monitorerà lo stato dei servizi. L'attacco informatico non ha avuto effetti sui servizi di trasporto". È quanto fa sapere l' Atac, l'azienda che gestisce il trasporto pubblico nella Capitale.

In mattinata "sono stati colpiti da attacchi informatici di tipo DDoS alcuni siti istituzionali, tra i quali quelli di diversi ministeri nonchè dell'Atac, l'azienda pubblica di trasporti urbani di Roma, il cui servizio online di

biglietteria è stato indisponibile per alcune ore provocando disagi all'utenza. Lo conferma l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (Acn), intervenuta "sia preallertando gli obiettivi sia fornendo loro l'apporto collaborativo per l'efficace mitigazione del danno e per la ripresa funzionale dei siti target. Nel corso dell'attività, l'Agenzia ha operato anche in raccordo con la Polizia postale e delle comunicazioni".

Difendersi dagli attacchi

"Allo stato attuale - spiega l'Agenzia - tutti i siti colpiti sono stati ripristinati e hanno ripreso a funzionare normalmente". Nell'occasione l'Acn ha anche fornito "suggerimenti per una implementazione delle misure di protezione

e di contenimento della minaccia". Sul sito dello Csirt Italia, il Computer security incident response team di Acn, sono disponibili le indicazioni operative per la gestione degli attacchi informatici DDoS, tesi a saturare

le capacità tecniche di un sito inondandolo di richieste e provocandone così il collasso.

L'allarme questa mattina

"Dalle prime ore di questa mattina il sito internet di Atac risultava non raggiungibile per problemi tecnici a seguito di un attacco cyber. Al momento risultano off line anche i servizi di biglietteria nelle sedi Atac. Rimangono attive le macchine emettitrici biglietti nelle stazioni. I sistemi di gestione operativi sono tutti funzionanti e l'erogazione del servizio di trasporto è regolare. I tecnici sono al lavoro per ripristinare le funzionalità dei servizi interrotti. Gli aggiornamenti verranno tempestivamente segnalati". Lo comunica in una nota l'azienda dei trasporti capitolina.



