Ardea, discarica abusiva in fiamme: nube nera a sud di Roma e lungo il litorale. Il Comune: “Tenete chiuse le finestre”

Ardea (Roma), 8 aprile 2024 – Vasto incendio in una discarica abusiva ad Ardea, alle porte di Roma, e una grande nube nera è ben visibile a sud della città e lungo il litorale romano. Le fiamme sono divampate nella notte, intorno alle 5 in via Montagnano, in un’area di circa 5mila metri quadrati dove sono presenti principalmente pneumatici e altri rifiuti di vario genere. Sono intervenuti i vigili del fuoco con diverse squadre, con carabinieri e personale del 118 e dell'Arpa, e le operazioni di spegnimento e bonifica sono ancora in corso. Ancora da chiarire le cause del rogo.

Le indagini

Sulle cause dell’incendio indagano i militari della compagnia di Anzio. Secondo prime informazioni, la zona sarebbe appartenuta in passato all'ex proprietario di Eco X (la discarica interessata da un rogo nel 2017), ormai deceduto, mentre attualmente sarebbe in custodia ad altre persone. L'imponente nube nera sprigionata dalle fiamme si è propagata non solo sul litorale a sud di Roma, in particolare Pomezia, ma anche verso i Castelli romani come Albano, Castel Gandolfo e Marino.

Il Comune: “Tenere chiuse le finestre”

Il Comune di Ardea fa sapere in una nota di essere "in stretto contatto con la Asl Roma 6 e l'Arpa Lazio dai primissimi minuti successivi all'incendio divampato nelle prime ore di questa mattina a Montagnano. Non appena si avranno notizie certe circa i rilievi effettuati dalle autorità competenti verranno immediatamente diffuse e saranno adottati i provvedimenti che verranno ritenuti opportuni. Al momento, si raccomanda alla popolazione residente nelle zone limitrofe a quella dell'incendio di tenere le finestre chiuse, proteggendo le vie respiratorie soprattutto nei soggetti con fragilità e maggiormente esposti". La stessa raccomandazione è stata diffusa anche da alcuni comuni limitrofi, come quello di Albano.

