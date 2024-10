Accoltellamento a Roma: 25enne morto dopo aver difeso il nipote adolescente

Roma, 7 ottobre 2024 – A Roma un episodio di violenza giovanile terminato con il peggiore degli epiloghi: un 25enne è morto dopo aver lottato per quasi due giorni per la vita in ospedale, a seguito di un accoltellamento. E’ successo in via Tineo, in zona Alessandrino: il giovane stava difendendo il nipote 15enne dopo una violenta lite con un coetaneo.

Secondo quanto ricostruito, nella notte tra il 5 e il 6 ottobre, l’adolescente si sarebbe presentato a casa con un’ecchimosi sul volto, raccontando di essere stato picchiato da un altro 15enne. Quindi, la madre e lo zio 25enne si sarebbero precipitati sul luogo del litigio, dove hanno trovato il ragazzino. Ne è nato un secondo scontro, a seguito del quale il 15enne ha allertato a sua volta il padre.

L’uomo ha dunque accompagnato il figlio sotto la casa del primo adolescente, venendo raggiunti in strada dal 25enne. Durante una colluttazione, quest’ultimo è stato accoltellato dal padre del ragazzino, risultando poi in gravi condizioni.

Nonostante i soccorsi e i trattamenti in ospedale non c’è stato nulla da fare: il giovane è deceduto.