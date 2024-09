Accoltellamento a Vico Equense dopo lite condominiale: 50enne in gravi condizioni

Napoli, 28 settembre 2024 – Una lite condominiale è finita nel sangue questa notte a Vico Equense: un uomo ha accoltellato il vicino di casa, che versa ora in gravi condizioni. Verso le 20, i carabinieri sono intervenuti in un condominio di via Nicotera, a seguito di una chiamata al 112 per un litigio degenerato con dei rapidi fendenti mediante un coltello a serramanico.

Da quanto emerge, i due si conoscevano e lo scontro sarebbe stato per futili motivi. A seguito dell’accoltellamento, l’aggressore – un 41enne che lavora come operatore della Croce rossa – è fuggito a piedi, rifugiandosi dietro al portone di un immobile vicino al luogo dell'evento. Ciò non ha comunque impedito la cattura da parte delle forze dell’ordine.

L’arma – ritrovata ancora sporca di sangue – è stata sequestrata. Il ferito, un commerciante di 50 anni, è stato trasferito prima all’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia, e poi all’ospedale del Mare di Napoli. I fendenti lo hanno colpito al collo e al torace. Si trova in prognosi riservata.

Il 41enne è stato arrestato ed è ora in carcere, a disposizione della procura di Torre Annunziata.