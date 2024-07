Svuotacarceri 2024, decreto legge oggi in Consiglio dei ministri: cosa prevede

Roma, 3 luglio 2024 – Ci sarà anche lo ‘Svuotacarceri’ sul tavolo del Consiglio dei ministri in programma oggi alle 17. A quanto si apprende, infatti, un decreto legge contenente misure urgenti in materia penitenziaria, penale e per l'efficienza del processo penale nonché in materia di diritto ed esecuzione civile, è tra i provvedimenti all'ordine del giorno della riunione tecnica preparatoria convocata questa mattina a Palazzo Chigi.

Carlo Nordio, ministro della Giustizia

Il problema delle carceri in Italia è noto, ne è consapevole il viceministro della Giustizia, Paolo Sisto. Che nei giorni scorsi ha dichiarato: “È evidente che nel nostro Paese esiste un problema carceri e riguarda sia i maggiorenni che i minorenni. Sappiamo che esiste un problema di strutture su cui occorre agire situazione per situazione”, le parole di Sisto, facendo cenno alle pene alternative e parlando della necessità di 'decarcerizzare’ la pena. "Inoltre – ha aggiunto il viceministro – sono in arrivo duemila nuovi agenti nella polizia penitenziaria, nella consapevolezza che gli agenti spesso sono 'detenuti insieme ai detenuti’, sottoposti a stress davvero gravosi”.

Il decreto 'Svuotacarceri’ è stato messo a punto: l’obiettivo è velocizzare il procedimento attuale per lo sconto di pena oltre a stilare un elenco nazionale di comunità esterne che possano garantire un domicilio ai detenuti che non lo hanno per svolgere un periodo di formazione e reinserimento sociale.

Il 2024 è già l'anno buio delle carceri italiane anche per quanto riguarda i suicidi: in questi primi sei mesi cinquantuno detenuti si sono tolti la vita. Le cifre preoccupano molto visto che in prospettiva il rischio è di superare i numeri del 2022, quando furono accertati 85 casi in 365 giorni. Ma è un dramma che riguarda anche il personale della penitenziaria, tra i quali da gennaio si contano cinque suicidi. Ma per i sindacati, come ha sostenuto Aldo Di Giacomo, segretario del Sap, “lo Stato ormai ha ammainato bandiera bianca”.