Summit Italia-Africa, Meloni: “Il Piano Mattei può contare su 5,5 miliardi di euro”

Roma, 29 gennaio 2024 – Riflettori puntati su Roma, dove si è aperto il summit Italia-Africa alla presenza anche dei vertici dell'Unione Europea. Al centro il Piano Mattei che "può contare su 5,5 miliardi di euro tra crediti, operazioni a dono e garanzie: circa 3 miliardi dal fondo italiano per il clima e 2,5 miliardi e mezzo dal fondo per la Cooperazione allo sviluppo", ha spiegato oggi la premier Giorgia Meloni sottolineando che il continente africano "avrà un posto d'onore nell'agenda italiana di presidenza del G7".

La premier Giorgia Meloni apre il summit Italia-Africa (Ansa)

"È una "scelta di politica estera precisa", ha aggiunto la presidente del Consiglio nel suo intervento, rimarcando che il nostro Paese si assume "l'impegno a dimostrare che siamo consapevoli di quanto il destino dei nostri continenti sia interconnesso, e che è possibile immaginare e scrivere una pagina nuova nelle nostre relazioni, una cooperazione da pari a pari, lontana da ogni tentazione predatoria e approccio caritatevole".

"Ho voluto parlare di progetti concreti, capaci di generare un impatto significativo e immediato nelle nazioni in cui verranno attuati e di espandersi non solo in termini di dimensioni ma anche di settori di intervento la cui realizzazione e i cui sviluppi intendo seguire personalmente – ha quindi proseguito Meloni – . Per quelli non avviati i nostri esperti sono pronti a partire immediatamente per la definizione della parte operativa".

La premier ha ricordato che sono state scelte "cinque grandi priorità di intervento: istruzione e formazione, salute, agricoltura, acqua ed energia" perché "occorre dire basta anche alla logica delle risorse spese in miriadi di micro interventi che non producono risultati significativi". "Noi vogliamo fare la nostra parte e abbiamo deciso di avviare un ambizioso piano di interventi che sia capace di aiutare il continente a crescere e prosperare partendo dalle sue immense risorse".

Von der Leyen

“Il nuovo Piano Mattei rappresenta un contributo importante alla nuova fase della collaborazione con l'Africa, e si integra con il nostro Global Gateway Europe, 150 miliardi di investimenti per l'Africa. Questo è semplicemente il team Europa per l'Africa: possiamo realmente fare la differenza nell'energia e nel clima, nelle competenze professionali, nel contrasto alle migrazioni illegali”, ha detto la presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, esprimendo la sua gratitudine all’Italia. “Oggi solo il 2% delle energie pulite sono convogliate verso l'Africa e considerato l'immenso potenziale è scoraggiante, mancano le infrastrutture ma insieme possiamo cambiare, vogliamo portare energia pulita a 100 milioni di persone che oggi non ne hanno accesso all'energia e questo porterà mutui benefici, attraverso l'esportazione”.