Piano Mattei, cos’è il progetto per l’Africa presentato da Meloni e quali sono gli obiettivi

Roma, 29 gennaio 2024 - La premier Giorgia Meloni ha presentato il Piano Mattei per l'Africa, "può contare su 5,5 miliardi di euro tra crediti, operazioni a dono e garanzie: circa 3 miliardi dal fondo italiano per il clima e 2,5 miliardi e mezzo dal fondo per la Cooperazione allo sviluppo", ha affermato la presidente del Consiglio aprendo i lavori del vertice Italia-Africa in Aula al Senato. Ma in cosa consiste il Piano Mattei?

Innanzitutto è un piano ispirato a Enrico Mattei, il fondatore dell'Eni, che già negli anni '50, cercò un rapporto di cooperazione con i Paesi africani, aiutandoli a sviluppare le loro risorse naturali. L'obiettivo del governo è arrivare a un approccio 'globale' e 'non-predatorio' nei confronti dell'Africa, in modo da rispondere alle esigenze del Continente africano, senza sfruttarlo. Al centro del rapporto la condivisione dello sviluppo socioeconomico sostenibile e delle responsabilità per la stabilità e la sicurezza, fondamento di rapporti di reciproco beneficio tra l'Africa e l'Europa.

Vertice Italia-Africa, Giorgia Meloni

L'Italia punta ad arrivare entro due anni alla totale indipendenza dal gas russo, diventando uno snodo fondamentale tra Nord Africa ed Europa grazie alla costruzione di nuovi gasdotti per passare da importatore di gas naturale e idrogeno ad esportatore verso il Nord Europa.

La prima fase vedrà progetti pilota in alcune nazioni africane, e nella seconda fase il piano si estenderà ad altre nazioni del Continente. Indicate le direttrici di intervento in informazione; sanità; acqua e igiene; agricoltura; energia; infrastrutture.

Il Piano Mattei svilupperà progetti per aree ritenute particolarmente importanti per lo sviluppo delle zone interessate. Il governo italiano con il Vertice Italia-Africa intende condividere il piano, raccogliere contributi, ma anche spunti e proposte concrete dei partner africani.

A febbraio la prima Cabina di Regia prevista dal decreto, che istituisce la governance del Piano Mattei. E allo stesso tempo inizieranno le missioni della struttura del Piano Mattei in Africa come un centro di formazione professionale sull'energia rinnovabile in Marocco, progetti sull'istruzione in Tunisia, focus sulla sanità in Costa d'Avorio, qui8ndi strategie per Algeria, Mozambico, Egitto, Repubblica del Congo, Etiopia e Kenya.

Per farlo il governo intende coinvolgere tutto il 'Sistema Italia', a partire dalle aziende che si stanno già occupando di Africa. E rendere pienamente partecipi le Nazioni Unite, l'Unione europea, le Istituzioni Finanziarie Internazionali e le Banche Multilaterali di Sviluppo.