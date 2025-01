Salvini insiste sulle case chiuse: sì alla riapertura. “Capodanno? Ho bevuto perché ero in casa”

Roma, 3 gennaio 2025 – Matteo Salvini torna a parlare di riapertura delle case chiuse. Lo fa durante una diretta sui suoi canali social, ribadendo una posizione già espressa in altre occasione negli ultimi anni. "Sono personalmente a favore della regolamentazione del mestiere della prostituta o del prostituto scelto come lavoro, per toglierli dalla strada", dice il vicepremier e leader della Lega rispondendo a chi gli chiedeva cosa ne pensasse della riapertura delle case chiuse. "Sono a favore di una regolamentazione", con queste persone "controllate, pagando le tasse e non mezzi nudi in mezzo a una strada", afferma. "Non vedrei nulla di strano nel regolamentare e tutelare anche questo tipo di lavoro".

Salvini torna poi sul Capodanno, dopo la bagarre social emersa a proposito del Nuovo codice della strada, la campagna sui controlli e le precisazioni già espresse dal ministro dei Trasporti stesso prima di San Silvestro. Ai follower che gli domandano se abbia bevuto o meno a Capodanno, il leader della Lega risponde: “Ho bevuto perché tanto ero a casa, non dovevo guidare ma fare dieci metri fino alla camera da letto. Quindi il brindisi con vino e porchetta - mi perdonino vegani e vegetariani - me lo sono concesso", ha raccontato.

C’è pure qualche utente che gli chiede se “si sballa”. E lui non vacilla: "Non ho bisogno di sostanze per godermi la vita: c'è l'amore, ci sono gli amici, un bicchiere di buon vino. C'è un grande Milan che sta trionfando in questi mesi...". E a chi invoca test antidroga in Parlamento replica senza esitazioni: “Li metterei domani mattina, è giusto essere lucidi e reattivi quando si guida, quando si lavora, è giusto essere lucidi quando si entra in parlamento e si approva una legge"

Salvini non si tira indietro neppure quando gli chiedono un parere su Elon Musk. “Penso sia un grande, un genio, un visionario, che sta dando lavoro a migliaia di persone, che potrà fare il bene, non solo degli Stati Uniti ma anche del nostro paese", dice.