"Parlano di un Paese che non c’è"

Pd all’attacco del ministro Giuseppe Valditara con Marwa Mahmoud della segreteria nazionale: "A questo punto è ora che Valditara tragga le conseguenze di ciò che dice: in aula la maggioranza degli alunni deve essere italiana, quindi va riformata la legge sulla cittadinanza, in modo tale che chi nasce e cresce in Italia sia italiano anche per legge. L’Italia è un Paese interculturale e il contesto scolastico è la cartina di tornasole".

Poi, l’affondo della responsabile Partecipazione dei democratici: "È incredibile come ai livelli più alti delle istituzioni si continui a parlare di un Paese immaginario, che non esiste. Il pluralismo linguistico, culturale e spirituale di tutti i bambini e le bambine e delle loro famiglie, è un valore aggiunto, motivo di orgoglio e di ricchezza personale e collettiva. La scuola – coclude Marwa Mahmoud deve essere una comunità aperta e inclusiva, non un tribunale in cui i bambini vengono discriminati per il colore della loro pelle

o per il loro

background migratorio e culturale".