Roma, 8 giugno 2019 - Nella 'guerra' tra imprese, Draghi e Lega sui minibot si inserisce anche il ministro dell'Economia Giovanni Tria. Che si schiera dalla parte del governatore della Bce e contro il Carroccio. Tria boccia in maniera netta lo strumento proposto per pagare i debiti della pubblica amministrazione, su cui insistono Salvini e Giorgetti. "Questa è una cosa che sta nel loro programma - prende le distanze -: il ministero dell'Economia ha girato un parere negativo", scandisce Tria a margine del G20 finanziario di Fukuoka. "Penso che in un'interpretazione, quella del debito, non servono", spiega. "Nell'altra (valuta alternativa, ndr), ovviamente, si fanno i trattati e quindi non possono essere fatti", aggiunge condividendo i giudizi di Draghi che ha definito i minibot uno strumento illegale o nuovo debito.

LA PARTITA CON LA UE - Il ministro dell'Economia torna poi sulla partita tra Roma e la Ue sui conti pubblici. Il confronto "sta andando bene nel senso che aspettiamo che si pronuncino secondo le procedure: il Comitato economico-finanziario e poi si dovrebbe aprire un dialogo con la commissione Ue". La strada è tracciata: "Chiariremo ciò che abbiamo già detto, i nostri programmi, e porteremo le prove di un miglioramento del deficit dell'anno e i miglioramenti per l'anno prossimo".

Reddito di cittadinanza e quota 100

Tria ribadisce che i provvedimenti simbolo del primo anno di governo, reddito di cittadinanza e quota 100, non saranno toccati. "Non è mai stato detto", assicura il ministro. "Secondo il nostro primo monitoraggio, le nostre stime, il costo sarà minore di quello preventivato - sottolinea -. Le spese allocate per queste due misure sono in eccesso rispetto a quanto sarà realizzato". Significa, spiega, "che ci sarà un risparmio". E soprattutto, che "nessun diritto acquisito soggettivo degli italiani rispetto a queste due misure verrà meno". Il ministro chiarisce poi che il minor deficit verrà anche da "maggiori entrate fiscali" e da "un aumento che c'è stato in parte non fiscale", precisando che si tratta di covi "tipo dividendi e altre cose".