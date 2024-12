Meloni in Lapponia: l’abbraccio con Babbo Natale a -4° (nonostante l’influenza)

Saariselkä (Finlandia), 21 dicembre 2024 – Nonostante il pesante raffreddore, Giorgia Meloni è in Finlandia – nella gelida Lapponia, per la precisione – per il primo vertice ‘Nord-Sud’, durante il quale verranno discusse tematiche relative alla sicurezza e all’immigrazione. Insieme alla premier anche i capi del governo di Grecia, Svezia e Finlandia, ai quali si aggiunge la neo Alta rappresentante per gli Affari Esteri e la Politica di Sicurezza Kaja Kallas.

Giorgia Meloni al vertice 'Nord-Sud' in Lapponia (Ansa)

In realtà, c’è anche un sesto partecipante, forse il più importante: Babbo Natale. Il personaggio che secondo la tradizione vive nelle regioni polari finlandesi ha accolto i leader a Saariselkä, abbracciando anche Meloni sotto la neve che scendeva dal cielo scuro del mattino finlandese. Una vera e propria scena natalizia prima di passare ai momenti decisamente più impegnativi.

L'incontro tra i leader: Kyriakos Mitsotakis (Grecia), Petteri Orpo (Finlandia), Kaja Kallas (Esteri Ue), Giorgia Meloni e Ulf Kristersson (Svezia)

Il summit è propedeutico per il possibile Consiglio europeo straordinario che si potrebbe tenere nella prima metà del 2025 e proprio incentrato sui temi della migrazione e della sicurezza. Il vertice si è aperto ieri con una cena: per questa mattina è invece previsto il clou delle discussioni, con due sessioni. Domani, infine, è prevista un'ultima sessione di lavoro per discutere dei possibili seguiti operativi del vertice e dell'eventualità di sviluppare ulteriormente il formato ‘Nord-Sud’. Già promosso, in realtà, da Kaja Kallas, che l’ha definito “innovativo e capace di riflettere sensibilità trasversali a livello europeo”.

Al termine dei lavori è in programma un incontro con la stampa, che per oggi si è dovuta accontentare di immortalare Babbo Natale insieme al ‘padrone di casa’ Orpo, Meloni, Mitsotakis, Kristersson e Kallas.